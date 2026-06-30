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Domov, poprvé Kanada nebo zadní vrátka? Americká legenda řeší destinaci, může nahradit Tucha

7. července 16:00

Tomáš Zatloukal

Když se rozhlédnete po trhu s volnými hráči, lepšího borce budete hledat s podobnou námahou jako jehlu v kupce sena. Patrick Kane platí za velikána hokejových dějin, hrající ikonu. A jednoho z TOP100 plejerů v historii NHL, když se člověk bude orientovat anketou, kterou před časem zveřejnila samotná liga. Týden po otevření trhu ovšem zůstává bez angažmá a debata, kam povedou jeho další kroky, nabírá na intenzitě.

Suverénně neskloňovanější adresy? 

Buffalo a Chicago.

Obě snesou nálepku "home, sweet home". Od Niagarských vodopádů Kane pochází, tam chodíval s tátou Patem na hokej a fandil Šavlím (což dokumentuje i slavná hokejová karta VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Když šestiletý Kane jásal nad uměním Dominatora a gólem Šmehlíka | NHL.CZ).

A nebo fotka, na které má coby teenager na hlavě čapku s vysmívaným logem.

Windy City je pak domovem hokejovým. Tam vstoupil do NHL, to v dresu Blackhawks třikrát získal Stanley Cup i spoustu individuálních poct.

Pro oba kluby by dával smysl. U Sabres hledají křídlo místo jiného rodáka - Alexe Tucha, nově parťáka Alexe Ovečkina. Na sítích se už objevují hříčky, co by na hodině matiky neprošly - tedy že 88 je víc než 89.

Kane by jistě pomohl na přesilovce, obecně zůstává dál produktivní. Sezonu zakončil s 57 body v 67 zápasech, v početních výhodách zapsal 17 áček. Z potenciálních nových spoluhráčů na tom byl v ročníku 25/26 líp jen Tage Thompson (18).

Černí jestřábi zase potřebují mentora pro mladé jádro okolo Connora Bedarda. Učitele, který ovšem stále bude sázet hlavně na to, že ukázaná platí. A Kane, který letos oslaví osmatřicetiny si své, i kovem pokrytou kyčlí, odehraje.

Jeho mazané přihrávky, přehled, brilantní technika i zkušenosti by se hodily i kanadským adeptům na Stanley Cup. Či spíše těm, co o slavné trofeji sní. Řeč je o edmontonských Oilers a torontských Maple Leafs, podle některých zdrojů se má Kane aktuálně rozhodovat mezi Buffalem a Torontem.

Jiné vyzdvihují Chicago.

A Edmonton?  Ten je spíše v rovině teorie, kdekomu by se po boku dominantních hvězd Connora McDavida a Leona Draisaitla náramně šikovný veterán jednoduše líbil.

Posledním klubem, jehož jméno často padá, je Detroit. Právě u Rudých křídel působil naposledy a podle čerstvých informací si nechává otevřená zadní vrátka pro případný návrat do Hockeytownu, kde zažil hodně hořký konec základní části.

Vždyť i jeho na první dobrou úplně zbytečný faul (Hloupý faul, co zničil celou sezonu? Kane jako dvojsečná zbraň, podrazil detroitské naděje | NHL.CZ) přispěl k tomu, že čekání na návrat do play-off se prodlužuje. Zároveň ale patřil k tahounům, výrazným personám.

To, že se s GM Stevem Yzermanem nedohodl před 1. červencem, nutně neznamená rozchod. Pravděpodobnější jsou ovšem jiné štace. Asi nejreálněji, na základě spekulací, vypadá ta v rodišti, se zkříženými šavlemi a pádícími bizonem na prsou.

Kde by se Kane zamlouval vám?

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