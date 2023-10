Doma je doma. DeBrincat válí, Franzénovo číslo má podle raperů

Když s ním Steve Yzerman podepisoval smlouvu, dohodli se na čtyřech letech. Ano, absolutní důvěra vypadá v případě tak produktivního hráče jinak. Ani detroitský generální manažer nejspíš nebyl přesvědčený o tom, že s Alexem DeBrincatem vyhraje jackpot. Ten ovšem zatím jízlivé kritiky umlčuje a všem ukazuje, že je skutečnou ligovou superstar. Za tři mače zvládl pět bodů, za posledních 30 let takhle odstartoval štaci u Rudých křídel už jen Thomas Vanek.

Je doma.

Poblíž Detroitu se narodil, Red Wings jako kluk fandil.

A teď sám nosí ten posvátný bíločervený dres s okřídleným kolem.

V Hockeytownu chtěl restartovat svou kariéru, oprostit se od prapodivného konce u chicagských Blackhawks i hořkého rozchodu s ottawskými Senátory.

Že touží po novém začátku ukázal i volbou čísla. Zřekl se své oblíbené dvanáctky (ostatně by ji ani nedostal, visí pod stropem na počest Sida Abela) a sáhl po třiadevadesátce. Tu naposledy v Detroitu nosil populární "Mezek" Johan Franzén.

Proč číslo 93? „V roce 1993 vydali debutové album Wu-Tang Clan,“ překvapil nečekanou inspirací u amerických raperů. Jejich hudba ho baví, stejně tak fanoušky Red Wings DeBrincatův hokej.

V tradičním klubu totiž začal náramně.

Za tři duely stihl stejný počet gólů, dvakrát asistoval. „Vždycky chcete dobře odstartovat,“ pověděl s úsměvem po vydařené domácí premiéře (o víkendu triem bodů pomohl zdolat Blesky z Tampy).

Takhle pálí "Kocour":

Jde jen o výstřelek? DeBrincat, měřící pouhých 173 centimetrů, chce udělat vše pro to, aby tomu tak nebylo.

„Chci si udržet tak vyrovnanou formu, jak jen to bude možné. To je přesně něco, co umí skvělí střelci, pálí jim to celou sezonu.“ Meta je jasná, potřetí v kariéře by rád překonal hranici 40 vstřelených branek.

Spolupráci s DeBrincatem si pochvaluje kapitán Dylan Larkin. Hodně se mu zamlouvá parťákova rychlost. „Díky našemu bruslení si vytváříme spoustu šancí,“ prohodil spokojeně. V elitní formaci je doplňuje šikovný Švéd Lucas Raymond.

Zatím je radost ty tři sledovat. A protivníci napříč NHL by měli detroitskou top lajnu začít brát vážně. DeBrincat ji povýšil, zásadně zkvalitnil. A moc chce předvést sobě, Yzermanovi, fanouškům i skeptikům, že může válet dlouhodobě a být právoplatnou oporou.

O moc lépe vykročit nemohl.

