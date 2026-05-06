Dokonale vedená Carolina. Ekonomicky je vítězem i bez poháru!

8. června 15:00Jiří Lacina
Před lety o tom mluvil třeba Petr Mrázek. Carolina Hurricanes jsou díky majiteli poněkud nestandardní klub. Neutrácí ani nehoní agenty na volném trhu. Letos před uzávěrkou přestupů třeba vůbec neposílili. Mnozí se jim proto vysmívali, jenomže oni hrají finále...
Pod vedením majitele Toma Dundona si vyšlapávají vlastní cestu a jsou na ní mimořádně úspěšní.
Kdo je vlastně ten svérázný šéf?
Thomas Dundon je americký miliardář a podnikatel, jehož kariéra je definována analytickým přístupem k investicím a řízení rizik. Jeho majetek, odhadovaný v roce 2026 na 2,3 miliardy dolarů, pochází primárně z finančního sektoru, především z půjček pro osoby s nízkou bonitou.
Když vstoupil do hokeje a v roce 2018 koupil většinový (61%) podíl u Hurricanes, rozhodně si nekupoval jen „drahou hračku“ ani to nedělal kvůli zviditelnění, jak někdy u sportovních mecenášů obvyklé. Dundon je i v případě vedení hokejového byznysu charakterizován vysokou mírou kontroly, důrazem na pokročilou analytiku a fiskální disciplínou, která se často projevuje neochotou předplácet hráče na volném trhu. Ne, v případě Caroliny určitě nemá generální manažer volnou ruku. Zásadní rozhodnutí musí konzultovat s majitelem.
Dundon si vyhradil právo schvalovat klíčová rozhodnutí, včetně velkých hráčských smluv, což je v NHL méně obvyklý, ale pro něj typický manažerský styl. Právě tento přístup udělal z Hurricanes jeden z nejúspěšnějších klubů v lize, co se týče poměru mezi vynaloženými náklady a příjmy.
Jeho sportovní portfolio se v posledních letech rozšířilo. Kromě Hurricanes dokončil v roce 2026 akvizici týmu NBA Portland Trail Blazers za 4,25 miliardy USD. Zatímco kritici ukazují prstíkem na agresivní obchodní praktiky v oblasti půjček, sportovní analytici oceňují schopnost měnit stagnující sportovní organizace v ziskové a konkurenceschopné.
V případě Raleighu přitom určitě nejde o silný trh jako v New Yorku, v Torontu nebo v Montrealu. Přesto se pod Dundonovým vedením zvýšily tržby (příjmy ze vstupného, sponzoringu i pronájmu haly), a to při velmi dobře kontrolovaných výdajích. Pragmatický byznysmen, který vnímá sport hlavně jako výkonný obchodní model, veřejně deklaroval úsilí o dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost. Což se mu dokonale daří.
Hurricanes jsou pod Dundonem pravidelným účastníkem pohárových bojů. Od roku 2019 došli pokaždé minimálně do druhého kola play off, třikrát hráli finále konference, letos hrají absolutní finále. Rod Brind’Amour odvádí vynikající práci a majitel musí být s chodem klubu spokojený. Bez ohledu na výsledek finále, ekonomicky už Carolina nemůže dosáhnout víc.