Ač může být dominance Bostonu v této sezoně pro někoho až otravná, nelze než před ní smeknout. Jim Montgomery, trenér tohoto souboru, udělal z týmu, od kterého se to moc nečekalo, mašinu na výhry. Mašinu, která může dosáhnout historických rozměrů.

Naposledy výhra 4:3 nad St. Louis Blues. Už šedesátá v sezoně! Bruins to stihli v 77. utkání, což jen svědčí o tom, jak výjimečná tato bilance je. Přidává tomu i fakt, že zatím žádný jiný tým nedosáhl ani na hranici padesáti výher.

Dosažením 60 vítězství se Bruins přiblížili k překonání rekordu NHL v počtu vítězství v jedné sezóně. Kromě toho se stali teprve čtvrtým týmem v historii, který na šedesátku výher dosáhnul.

Absolutní rekord drží současně Detroit Red Wings a Tampa Bay Lightning, kterým se podařilo vyhrát 62 zápasů v jedné sezóně. Red Wings to dokázali v sezoně 1995/96, zatímco Lightning se to podařilo v sezoně 2018/19.

Aby Bruins rekord získali do svých rukou, budou muset vyhrát tři zápasy z pěti, které jim zbývají do konce základní části. Hrát budou doma s Torontem, New Jersey a Washingtonem, venku s Philadelphií a Montrealem.

„Je to výjimečné," řekl novinářům Brad Marchand. „Až sezona skončí a ohlédneme se zpět, asi až pak si uvědomíme, jak výjimečné je být součástí takového týmu, který trhá rekordy.“

Pokud by se to povedlo, šlo by o třešničku na dortu, jelikož už nyní je tato sezona pro Bruins historická, a to vzhledem k tomu, že se jim podařilo překonat několik klubových rekordů. Například nejvíce vítězství v jedné sezóně a nejvíce bodů v jedné sezóně (125) v historii klubu.

„Je to skvělý úspěch, ale když je sezona v plném proudu, je celkem těžké si to uvědomit a užít,“ řekl novinářům trenér Montgomery. „Myslím, že po skončení sezony si z toho sedneme na zadek. Je to historický zápis do dějin. Je radost tyhle kluky trénovat.“

