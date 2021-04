Dokáže si Boston upevnit čtvrtou pozici? Stejnou možnost bude mít také Arizona

Blíží se úterní noc a s ní také další porce sedmi zápasů kanadsko-americké NHL. Zřejmě nejsledovanější zápas začne v 1 hodinu ranní v TD Garden, kde se domácí Boston utká s Philadelphií, která bude mít možnost se přiblížit Medvědům, kteří okupují čtvrtou pozici Východní divize. Arizona bude mít možnost si před Bluesmany udělat vydatnější bodový náskok na čtvrté pozici Západní divize.

01:00 Boston Bruins – Philadelphia Flyers

Jedná se o přímou konfrontaci týmů, které se nacházejí na čtvrté a páté pozici, a tak tento duel bude velmi pikantní. Domácí Boston má na Letce náskok čtyř bodů a dva zápasy k dobru, a tak by se hostům velice hodilo vítězství z tohoto utkání. Oba týmy nejsou v poslední době ve své kůži, a tak lze dělat nějaké předzápasové predikce jen stěží. Týmy se letos utkaly pětkrát, když úplně ve všech zápasech byli úspěšnější bostonští Medvědi, kteří zvítězili poměry 5:4 po nájezdech, 6:1, 4:3 po prodloužení, 2:1 a v posledním setkání se jednalo o jasnou výhru 7:3. Výbornou bilanci proti Letcům má David Pastrňák, který letos nastoupil do třech vzájemných zápasů a hned ve dvou z nich zaznamenal hattrick.

01:00 Montreal Canadiens – Edmonton Oilers

Tento zápas nabídne souboj týmů, které se nacházejí v nejlepší čtyřce Severní divize. Edmonton má na pátý Vancouver náskok už dvanáct bodů, Montreal pouze šest, ale na druhou stranu má oproti Kosatkám tři zápasy k dobru. Oba celky mají v poslední době velmi podobnou formu, když Olejáři v posledních deseti zápasech získali třináct bodů, Montreal poté pouze o bod méně. Bude se jednat o páté vzájemné utkání letošní sezóny, když třikrát v předchozích čtyřech případech byli úspěšnější hokejisté Canadiens. Výsledky zápasů byly poměrně jednoznačné – 5:1, 3:1, 0:3 a 4:0 z pohledu Montrealu.

01:00 Winnipeg Jets – Ottawa Senators

Winnipeg půjde do zápasu s Ottawou jistě pouze s jediným cílem, a to vyhrát. Hokejistům Jets se podařilo vyhrát pouze jeden z posledních čtyř zápasů, a tak by si proti poslednímu celku Severní divize chtěli spravit chuť. Winnipeg má sice náskok dvanácti bodů na pátý Vancouver, ale časté ztráty by náskok mohly zmenšit a kdo ví, co by se stalo v závěru základní části. Bude se jednat o šestý vzájemný duel těchto dvou týmů, když čtyřikrát z předchozích pěti případů byli úspěšnější hráči Winnipegu, a to poměry 4:3 po prodloužení, 4:1, 6:3, 5:1, jednou pak poměrem 2:1 zvítězila Ottawa.

02:00 Minnesota Wild – Colorado Avalanche

Velmi atraktivní duel by se měl odehrát na půdě Minnesoty, kam přijede první celek Západní divize, Colorado Avalanche. Domácí Wild jsou na tom letos také velice dobře, když s náskokem deseti bodů na páté Blues okupují třetí pozici téže divize. Minnesota je jedním z největších překvapení letošního ročníku, protože zřejmě nikdo nečekal, že se bude tamnímu celku takto dařit. Colorado však není pro svěřence Deana Evasona oblíbený soupeř, protože z předchozích šesti zápasů letošní sezóny byly čtyřikrát úspěšnější Laviny, poslední dva zápasy navíc skončily ve prospěch Colorada vysokými rozdíly 6:0 a 5:1.

02:00 St. Louis Blues – Vegas Golden Knights

Pro St. Louis bude zřejmě už každý zápas do konce základní části proklatě důležitý. Bluesmani mají za sebou hodně špatnou sérii třinácti zápasů, která je stála poslední postupové místo do play off. Během zmíněné série svěřenci Craiga Berubeho vyhráli pouze dvakrát, což je naprosto tristní bilance i vzhledem k tomu, že se do zápasů už zapojili také ještě nedávno zranění hráči jako Vladimir Tarasenko nebo Robert Thomas. Na čtvrtou Arizonu momentálně ztrácí tři body. Vegas se nachází na druhé pozici divize s poměrně pohodlným náskokem dvanácti bodů, ale také jejich forma není ideální, když z posledních třech zápasů odjížděli z ledu vždy jako poražený tým.

03:30 Calgary Flames – Toronto Maple Leafs

Calgary už pomalu začínají zhasínat poslední plamínky naděje na postup mezi elitních šestnáct celků. V rámci Severní divize ztrácí na čtvrtou pozici sice pouze šest bodů, ale Flames mají odehráno o pět zápasů více než právě čtvrtý Montreal, takže reálná ztráta se pohybuje někde okolo deseti bodů, což se bude tomuto celku dohánět už jen velmi těžko, navíc při bídné formě, kterou teď Calgary má. Toronto si naopak třemi výhrami upevnilo vedoucí příčku v divizi a může pouze dolaďovat formu na vyřazovací část, do které se už téměř jistě hokejisté Maple Leafs podívají. Týmy se v rámci letošního ročníku utkaly sedmkrát, když pětkrát byli úspěšnější hokejisté Toronta.

04:00 Los Angeles Kings – Arizona Coyotes

Hokejový program noci bude zakončen zápasem mezi Los Angeles a Arizonou, která se v posledních dnech dostala na čtvrtou pozici před Bluesmany. Králové naopak dvakrát padli se San Jose, a tak se jejich šance na dosáhnutí play off rapidně snížily. Oba celky dělí v tabulce sedm bodů, a pokud chtějí hokejisté Los Angeles ještě pomýšlet na reálnou šanci postupu do play off, tak by museli v dnešním zápase bezpodmínečně zvítězit. Týmy se v rámci letošní sezóny utkaly pouze třikrát, když pokaždé zvítězil tým, který hrál venku, tedy dvakrát Los Angeles a jednou Arizona.

