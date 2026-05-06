Dojemné gesto po velké bitvě. Brind'Amour děkoval Tocchetovi, o co šlo?

10. května 14:00

David Zlomek

Carolina se do historie NHL letos nezapisuje, ona ji přímo přepisuje. Sobotní večer v Philadelphii přinesl další kapitolu této neúprosné jízdy, když Hurricanes dokončili druhý „sweep“ v řadě a po výhře 3:2 v prodloužení vyřadili domácí Flyers. Carolina se tak stala prvním týmem od dob legendárních Edmonton Oilers z roku 1985, který dokázal otevřít play-off osmi výhrami bez jediné porážky.

Emoce však nevířily jen při gólových oslavách, ale i během tradičního podávání rukou po skončení série. Kamery a sociální sítě okamžitě zachytily neobvykle dlouhý rozhovor mezi oběma trenéry, Rodem Brind'Amourem a Rickem Tocchetem.

Oba mají k Philadelphii hluboké historické pouto a podle novináře Brandona J. Sommermanna vypadal tento moment tak, jako by hostující kouč upřímně oceňoval práci svého soka. „Sledujte pozorně to potřesení rukou mezi Rickem Tocchetem a Rodem Brind'Amourem. Bylo to, jako by Brind'Amour děkoval Tocchetovi za to, že vrátil fanouškům Flyers a jejich městu atmosféru a hrdost. Oba jsou historií hokeje ve Philly fascinováni,“ poznamenal Sommermann k gestu.

S tímto výkladem souhlasil i hokejový novinář Anthony DiGrazio, který v krátkém dialogu viděl jasné uznání. „V podstatě mu řekl: ‚Slyšíš to? Podívej se, co jste dokázali. Vrátili jste hokej do tohohle města.‘ Rod to prostě chápe,“ napsal DiGrazio na adresu Brind'Amoura.

Navzdory tomu, že sezona pro Flyers skončila krutým výsledkem 0:4 na zápasy, fanoušci v hale zůstali až do úplného konce a vyprovázeli své hráče sborovým pokřikem „Let's go, Flyers!“. Tato atmosféra, kterou Brind'Amour jako bývalá ikona Philadelphie dokáže ocenit víc než kdokoliv jiný, byla zajímavým motivem celé série. „Bylo úžasné sledovat všechno, co Brind'Amour o Flyers v médiích během této série říkal. Opravdu si váží toho, že ho tu lidé stále milují a že mu rozumí,“ uvedli novináři k uznání, které se vítěznému kouči dostávalo i na jinak nepřátelském ledě.

