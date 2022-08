Dojde k soudu? Bratt se zatím nedomluvil s Devils

Arbitráž je v létě většinou jenom strašák. I přes reálnou hrozbu k soudu dojde jen zřídka kdy, avšak nyní se zdá, že je k napínavému rozuzlení opravdu blízko. Představy Jespera Bratta, švédského útočníka, a New Jersey Devils, jeho současné organizace, jsou značně vzdálené.

Ďáblové si stojí na svém a nechtějí přeplatit ani o cent navíc. Podle novináře Elliotte Friedmana je maximum New Jersey 4,15 milionů dolarů.

To je však na míle vzdálené od toho, co chce hráč. K nezávislému soudci půjde Bratt s požadavkem 6,5 milionů dolarů. Délka kontraktu navíc dle pravidel nesmí překročit dva roky. Jinými slovy, pokud k arbitráži skutečně dojde, smlouva bude velice krátká.

Navíc není neobvyklé, že hráči, kteří si kontrakt odehrají, dále v klubu nechtějí působit. Důvodem je nejen ukázaná nedůvěra týmu v podobě nepředložení adekvátní smlouvy, ale také ošklivé jednání před arbitráží.

I proto reálně hrozí, že se Bratt bude z New Jersey v dohledné době stěhovat. A to pro fanoušky Devils rozhodně není dobrá zpráva. Byl to totiž právě švédský šikula, který pravidelně přebíral ofenzivní otěže. Když byl dlouhodobě zraněný Jack Hughes, útok Ďáblů na odchovanci Trångsundsu stál i padal.

První sezony, které v zámoří odehrál, byly spíše takové rozehřívací. I tak na něm ale byla vidět lehkost a přehled v útočném pásmu. Bodově to také vůbec nebylo špatné. Ale v uplynulé sezoně svůj potenciál ukázal naplno.

26 branek, 47 asistencí, dohromady 73 bodů. Ve všech třech základních kategoriích ovládl týmové tabulky, k tomu byl třeba nejproduktivnější hráč v přesilovkách.

A že by za něj Devils měli přichystanou náhradu, to se říct nedá. Tomáš Tatar nic extra nepředvedl, Dawson Mercer ukázal pouze záblesky a nově příchozí Ondřej Palát s Erikem Haulou nikdy nevynikali bodovými žněmi.

Situace tedy není příznivá. I pokud by si před soudem spolu obě strany plácly, bylo by to na krátkou smlouvu, příští či přespříští léto by se tak stejná sága opakovala znovu. Jak tohle dopadne?

Aktualizace: Jesper Bratt podepsal roční smlouvu v hodnotě 5,45 milionů dolarů.

Share on Google+