Dohodnou se Canucks s Millerem? Máme v něm skvělého hokejistu, tvrdí trenér

Útočník Vancouveru J. T. Miller prožil životní sezonu. V osmdesáti duelech základní části posbíral 99 kanadských bodů za 32 branek a 67 asistencí. Ostatní kluby NHL už sondují situaci okolo něj, poněvadž přesně za rok skončí devětadvacetiletému forvardovi smlouva. Kosatky však o svůj klenot přijít nechtějí.

Vzestup amerického centra po příchodu do Vancouveru byl opravdu grandiózní. Předtím v Tampě tolik příležitostí nedostal, avšak v Kanadě už tři sezony patří mezi naprosto klíčové hráče týmu. V minulých ročnících se pohyboval okolo hranice bodu na utkání, najednou však atakoval magickou metu.

O budoucnosti špílmachra se hlasitě mluví už nyní. Millerovi po následující sezoně skončí pětiletá smlouva, kterou podepisoval ještě v Tampě v červnu 2018. O výměně se hovořilo už na konci letošního přestupního období, avšak Kosatky vycítily šanci projít do play-off a nakonec se svého produktivního útočníka nezbavily.

Prezident Canucks Jim Rutherford nedávno prohlásil, že předběžné diskuze o nové smlouvě nešly správným směrem. Otázkou zůstává, jestli vůbec kanadský tým bude chtít Millera přeplácet, když mu postupně dorůstá hvězdný Elias Pettersson. Mezi elitní hráče patří samozřejmě i Bo Horvat.

„Nedávno NHL vytvořila seznam dvaceti nejlepších centrů soutěže a my jsme tam měli hned dvě jména. Troufám si tvrdit, že kdyby byl žebříček postaven na 25 nebo 30 nejlepších centrů, objevil by se tam i Bo Horvat,“ řekl kouč Canucks Bruce Boudreau.

Dá se očekávat, že minimálně první polovinu sezony Miller zůstane ve Vancouveru. Jestli následně dojde k výměně, to záleží na ambicích týmu. „Vložil jsem ho do svých plánů. Kdyby se během této sezony stalo něco nového, situaci se přizpůsobíme. J. T. je náš centr číslo 1. Máme v něm opravdu skvělého hokejistu a jsem moc rád, že hraje právě tady,“ chválil trenér.

Dále pokračoval: „Vždy mu záleží na vítězství. Když jsem přišel do Vancouveru, hned mi řekl, že jeho hlavním cílem je pokaždé vyhrát. Takové lidi je poměrně obtížné najít. Za těch pár let, co tady je, udělal pro tuto organizaci opravdu hodně.“

Jistotu v setrvání Millera rozhodně žádný fanoušek Canucks nemá, ale v průběhu ročníku se může stát cokoliv. Hlavním cílem Vancouveru bude postup do play-off, ve kterém tento tým hned šestkrát z posledních sedmi sezon chyběl.

