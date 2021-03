Dohoda v nedohlednu. Zůstane Hamilton?

Asi to není věc, co by v současnosti Carolinu trápila nejvíc. Veškeré soustředění jde směrem k výsledkům a k tomu, aby se povedlo i play off. Hurricanes totiž rozhodně patří do širšího okruhu favoritů na samotný triumf. Nicméně to, že klíčovému obránci Dougiemu Hamiltonovi končí smlouva, rozhodně nic příjemného není.

Vypadá to, že si Hamilton v Carolině po štacích v Bostonu a Calgary konečně našel domov. Předvádí parádní výkony a je jedničkou mezi obránci Hurricanes.

Po sezoně mu však končí stávající kontrakt. Jestli se s Carolinou nedohodne na nové smlouvě, stane se volným hráčem. Jisté je, že by o nabídky práce nouzi neměl.

Dle webu The Athletic si před měsícem obě strany vyjasnily, co vlastně chtějí. Jak Carolina, tak Hamiltonovi zástupci. Od té doby se však jednání nikam nepohnula. I proto, že představy o platu jsou obrovsky vzdálené.

Pokud se ani jedna ze stran neuchýlí k radikálnímu kroku, pravděpodobně dojde k dohodě až po sezoně. Mezi top obránci by to nebyla žádná nezvyklá situace.

Vzpomeňme například na Johna Carlsona, jenž podepsal s Capitals novou smlouvu v roce 2018 teprve šest dnů před tím, než se otevřel trh s volnými hráči. Dramatický průběh měly také podpisy Pietrangela a Kruga.

Hamilton by si údajně představoval roční částku osm milionů dolarů a více. Nejradši by se co nejvíce přiblížil právě Pietrangelovi (8,8 milionů ročně). Hurricanes by si ho rádi upsali za mnohem menší peníze, chtěli by operovat někde kolem 6,5 milionů ročně.

Dá se předpokládat, že se nakonec obě strany dohodnou. Jak bylo řečeno, Hamilton se několikrát vyjádřil, že se mu v Carolině moc líbí. Také zde hraje svůj nejlepší hokej. Hurricanes zase nechtějí přijít o svého nejlepšího obránce, po kterém pokukuje celá liga.

Management Caroliny čeká hodně perné léto. Smlouvy končí celému trenérskému štábu i Hamiltonovi. Kromě něj by však Hurricanes rádi prodloužili spolupráci s Andrejem Svečnikovem či Brockem McGinnem. I těmto dvěma útočníkům vyprchají stávající kontrakty.

