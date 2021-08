Dohoda je na světě, Saros pokračuje v Nashvillu

I další velké jméno se vyhne strašáku jménem arbitráž. Nashville se nakonec dohodl s finským brankářem Juusem Sarosem. Dohoda bude platná hned několik let, David Rittich má tak jasno, kdo mu v příští sezoně bude dělat parťáka.

V Nashvillu končí jedna velká éra.

Po uplynulé sezoně oznámil konec kariéry brankařský velikán Pekka Rinne. Konec přišel po patnácti sezonách, všechny zasvětil Nashvillu.

Jeho nástupce je jasný. Juuse Saros působí v dresu Predators již delší dobu, nyní si vysloužil čtyřletý kontrakt v hodnotě pěti milionů dolarů ročně. Obě strany si tak mohly oddechnout. Arbitráž se blížila mílovými kroky, rozsouzení mělo přijít už ve středu.

Saros definitivně přebral otěže brankoviště zhruba v půlce sezony 2019/20, v uplynulé sezoně pak odchytal hned 35 utkání.

A předvedl se ve vynikajícím světle, když své osobní statistiky vyšrouboval na maximum. 92,7 % úspěšnost zákroků a 2,28 obdržených gólů na zápas, to jsou solidní čísla. Také díky nim zažili Predators mocný finiš, který je dostal až do play off, kde smolně vypadli s Carolinou.

Situace v brance Nashvillu se tak rázem začíná vyjasňovat.

Saros bude v příští sezoně jasnou jedničkou. Napovídá tomu nový kontrakt i poslední výkony. Záda mu bude krýt posila z trhu volných hráčů. V červenci se totiž Predátoři dohodli na roční smlouvě s českým gólmanem Davidem Rittichem.

Jediným otazníkem je nyní působení ruské hvězdičky Jaroslava Askarova. Devatenáctiletý Rus naprosto dominuje statistikám KHL, kde také v dresu Petrohradu bude trávit následující sezonu.

Po ní by se ale pomalu mohl stěhovat za oceán. Predators si ho loni vybrali hned z jedenáctého místa, tlak na výkony a přesun do Ameriky je tak o to větší.

Pro Sarose to však zatím nic neznamená. V kapse má odměnu za skvělé výkony v podobě štědré smlouvy, o místo jedničky se minimálně rok bát také nemusí.

