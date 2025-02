Dočká se McDavid „svatého grálu“?

Hokejová sezóna v zámoří je už za svou polovinou, a tak jsme probrali se sportovním expertem Fortuny Romanem Kovaříkem, jak to vypadá s favority na celkové prvenství.

Kdo je aktuálně největším favoritem na celkové prvenství v NHL podle bookmakerů Fortuny?

Stejně jako na začátku sezóny je to Edmonton s hvězdným Connorem McDavidem. Olejáři sice nevstoupili do aktuálního ročníku zrovna ideálně a postihla je menší „kocovina“ z loňského finále, nicméně tým potvrdil, že má obrovskou kvalitu a patří k absolutní špičce soutěže. Mužstvo nabralo zkušenosti a vyspělo, což bylo vidět i před nedávnem, kdy byl McDavid v trestu, přesto dokázal Edmonton vyhrávat. Kurz na vítězství Olejářů je aktuálně 7:1, což není špatná pobídka, zejména potom co klub předvedl v posledním finále s Floridou, kdy ukázal obrovské odhodlání a nezlomnost. Volní vlastnosti jsou totiž stejně důležité jako ty hokejové.

NA VÍTĚZE STANLEY CUPU SI VSAĎTE ZDE

Vidí to podobně i sázkaři?

Sázkaři Fortuny v tomto směru věří o něco víc úřadujícímu šampiónovi z Floridy, ale na kanadský klub míří zhruba 30 % všech tiketů. McDavid je globální hvězda, nejlepší hráč své generace, takže i v Česku má spoustu fanoušků, což se promítá i do sázek na celkové prvenství Edmontonu. S jeho talentem a hokejovým umem bylo vždy jen otázkou času kdy „svatý grál“ v podobě Stanley Cupu získá, než jestli na něj někdy vůbec dosáhne. Aktuálně je na vrcholu svých sil, což předvedl v uplynulém ročníku, kdy získal neuvěřitelných 174 kanadských bodů ve 101 odehraných zápasech.

Komu se ještě věří kromě posledních finalistů z ročníku 2023/2024?

Hrají se především týmy, ve kterých působí, respektive působily české hvězdy, tedy Boston a Carolina, po trejdu Martina Nečase vidíme růst sázek na Colorado. Třetím v pořadí podle nasázenosti jsou ale New York Rangers, i když v jejich podání to stejně jako u Bostonu na nějaký velký úspěch zatím nevypadá. Trochu překvapivě se naopak nevěří Winnipegu a Washingtonu, tedy týmům, které patří v probíhajícím ročníku mezi nejlepší.

Martin Nečas v Coloradu je aktuálně v Česku velké téma. Letos se na dálku přetahuje s Davidem Pastrňákem o post nejproduktivnějšího českého hráče, kdo vyhraje?

To je složitá otázka, bodový rozdíl mezi oběma borci je aktuálně minimální. Nečas dostal v Coloradu větší minutáž hraje s McKinnonem, to pak naskakují body samy o sobě. Colorado je v o něco lepším rozpoložení než Boston, a západní konference je přeci jen o něco slabší než ta východní, body by tak „Nečimu“ mohli přibývat o něco snáz, i když „Pasta“ před několika dny získal ocenění Hráč týdne. Každopádně Nečas aktuálně patří mezi hodně oblíbenou variantou sázkářů jak na vstřelenou branku, tak kanadský bod.

Sází se na Nečase tedy víc, než když byl v Carolině?

Určitě tam je nějaký nárůst vidět, naši klienti nejsou hloupí a sledují ice-time i formace v jakých hráči nastupují, stejně tak jakou přesilovku hrají. Sázky na střelce a kanadské body pak patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější a padají na nich vysoké výhry.

Jsou vidět aktuálně nějaké nové trendy ať už v sázení na NHL nebo hokej obecně?

V posledních dvou letech se čím dál víc sází BetBuildery, tedy sázky, kdy si můžete na tiket poskládat více sázkových příležitostí z jednoho utkání. Sázkař tak může dát do sebe výsledek utkání, počet branek, střelce branky a další příležitosti. To se používá především v zápasech, kde je kurzový favorit, nebo třeba ve dnech, kdy není kurzová nabídka tak široká. Aktuálně hokejové BetBuildery Fortuna nabízí právě na NHL ale také extraligu.

Jak táhne sázkaře blížící se 2005 4 Nations play-off?

Vzhledem k neúčasti české reprezentace, to není žádný main event, který by budil velkou pozornost, ale třeba se to změní, když o tom budou média víc psát před samotným startem. Favoritem jsou zámořské týmy a hlavně Kanada, na jejíž soupisce nechybí Crosby, McDavid, McKinnon, Marchand nebo Makar. Třeba Švédům příliš nevěřím, skvělý tým měli už na MS v Praze a jak dopadli.

NA VÍTĚZE NHL FOUR NATIONS FACE-OFF SI VSAĎTE ZDE

Na závěr se ještě zeptám, na koho by si vsadil expert Fortuny?

Florida po loňském úspěchu částečně oslabila, nadupanou soupisku má Dallas, Carolina i zmiňovaný Edmonton, mě se ale letos líbí Winnipeg, který zdobí pevná defenziva skvělý útok, to je vždy kombinace, která může přinést úspěch, navíc v kurzu 16:1, ale jak často zmiňuju i v našem podcastu TO NEMÁ KAM, každý musí sázet podle své hlavy a především s rozumem!

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+