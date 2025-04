Dobeš v bouřlivé atmosféře pomohl Montrealu k vítězství, Edmonton sedmi góly sestřelil Los Angeles

Dnešní noc patřila týmům, které v letošním play-off ještě nevyhrály. Všechny tři série byly srovnány, když dokázali uspět hokejisté Montrealu, New Jersey a Edmontonu.

Třetí bitva mezi Montrealem a Washingtonem přinesla téměř všechno. Kromě gólů a šarvátek se udála i velice neobvyklá věc, že se oběma týmům zranil první brankář a do akce museli jít náhradníci. Jakub Dobeš této šance využil naplno, do branky vstoupil za stavu 2:2 a pomohl svému týmu k velkému vítězství 6:3.

New Jersey mělo zápas s Carolinou velmi dobře rozehraný a na začátku třetí třetiny vedlo o dvě branky. Hurricanes nicméně dokázali zabrat a vynutili si prodloužení. To dokráčelo nakonec až do 83. minuty, ve které se prosadil slovenský obránce Šimon Nemec.

Zápasy mezi Edmontonem a Los Angeles bez gólů rozhodně nekončí. Tentokrát byli úspěšnější Oilers, kterým se po dramatickém průběhu podařilo ovládnout třetí třetinu, vstřelit v ní čtyři góly a dojít k výhře 7:4. Zápas za Edmonton odchytal Calvin Pickard.

Montreal Canadiens - Washington Capitals

6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Stav série: 1:2

Branky a nahrávky

20. A. Carrier (Newhook, J. Evans), 29. N. Suzuki, 40. Caufield (L. Hutson), 45. Dvorak (Savard, Armia), 54. Slafkovský (Caufield), 58. Newhook (Gallagher, Matheson) – 4. McMichael (M. Roy, Sandin), 31. Chychrun (Mangiapane, Eller), 43. Ovečkin (D. Strome, Beauvillier).

Statistika

Střely na bránu: 40 – 21 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 18 – 24



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 31:39

Jakub Dobeš (MTL) – 7 zákroků, 1 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 28:21

Logan Thompson (WSH) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 53:23

Charlie Lindgren (WSH) – 4 zákroků, 1 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 6:37



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, +2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:56

Jakub Dobeš (MTL) – 7 zákroků, 1 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 28:21



Tři hvězdy utkání

1. Cole Caufield (MTL) - 1+1

2. Alexandre Carrier (MTL) - 1+0

3. Juraj Slafkovský (MTL) - 1+0

New Jersey Devils - Carolina Hurricanes

3:2pp. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0, 1:0)

Stav série: 1:2

Branky a nahrávky

17. Hischier (Meier, Palát), 42. Mercer (Bratt), 83. Nemec – 47. Jarvis (Sebastian Aho, Gostisbehere), 53. Sebastian Aho (Svečnikov).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 27 | Přesilová hra: 0/5 – 2/4 | Trestné minuty: 10 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (NJD) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 82:36

Frederik Andersen (CAR) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 82:36



Česká a slovenská stopa

Šimon Nemec (NJD) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:39

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:42

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:07



Tři hvězdy utkání

1. Šimon Nemec (NJD) - 1+0

2. Jacob Markström (NJD) - 25 zákroků

3. Frederik Andersen (CAR) - 34 zákroků

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings

7:4 (2:1, 1:3, 4:0)

Stav série: 1:2

Branky a nahrávky

3. Nugent-Hopkins (Hyman, McDavid), 9. Bouchard (Draisaitl), 38. C. Brown (E. Kane, Henrique), 54. E. Kane (McDavid, Walman), 54. Bouchard (Draisaitl), 59. McDavid (Hyman), 60. C. Brown (Podkolzin) – 18. Kempe (Doughty, Kopitar), 26. Fiala (Kempe, Kopitar), 36. Doughty (T. Moore, Danault), 38. T. Moore (Edmundson, Danault).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 28 | Přesilová hra: 2/2 – 2/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (LAK) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 58:25



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Evan Bouchard (EDM) - 2+0

2. Adrian Kempe (LAK) - 1+1

3. Leon Draisaitl (EDM) - 0+2

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+