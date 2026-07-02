Dobeš si vychytal novou smlouvu. Montreal sází na českou jedničku

2. července 22:02Radim Sochor
Jakub Dobeš má jasno o své budoucnosti. Canadiens s ním podepsali tříleté prodloužení smlouvy s průměrnou roční hodnotou necelých 5,4 milionů dolarů. Nový kontrakt začne platit od sezony 2027/28.
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— NHL (@NHL) July 2, 2026
Jakub Dobes has signed a three-year contract with the @CanadiensMTL! pic.twitter.com/wo9LisD7Gw
Pětadvacetiletý gólman se v poslední sezoně pevně usadil v roli jedničky Montrealu. V základní části odchytal 43 zápasů, připsal si 29 výher a mezi nováčky vedl všechny brankáře v počtu vítězství. Zapsal bilanci 29–10–4, průměr 2,78 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,1 %.
Výraznou roli sehrál i v play-off, kde nastoupil do všech 19 zápasů Canadiens a pomohl týmu až do finále Východní konference. S devíti výhrami se zařadil na třetí místo klubové historie mezi nováčkovskými brankáři v play-off.
Díky povedené sezoně byl Dobeš navíc vybrán do NHL All-Rookie Teamu pro ročník 2025/26.
Announcing the 2025-26 NHL All-Rookie Team! ???? #NHLAwards pic.twitter.com/h1UEzfcn6F
— NHL (@NHL) June 12, 2026