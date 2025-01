Dobeš si podmanil Bell Centre, fanoušci skandovali jeho jméno. Šílenost, žasl

Montreal Canadiens mají novou hvězdu a je to český brankář Jakub Dobeš! Ve svém prvním startu na domácím ledě v legendární hale Bell Centre si okamžitě získal srdce fanoušků a potvrdil, proč patří k nejnadějnějším mladým brankářům NHL. Dobešovy zákroky, sebevědomí a odhodlání přinesly Canadiens vítězství 5:4 v prodloužení nad New York Rangers.

„Radši bych hrál venku, protože tihle fanoušci jsou úplně šílení,“ žertoval Dobeš po zápase. „Tohle je ta nejlepší atmosféra, jakou jsem kdy zažil. Mám z toho husí kůži. Jsem šťastný, že můžu být součástí tohohle týmu. Tady je prostě nejlepší místo pro hokej.“

Fanoušci si jeho výkon náramně užívali, zvlášť poté, co v prodloužení předvedl dva klíčové zákroky. Kapitán Canadiens Nick Suzuki neváhal a ocenil českého brankáře: „On je důvod, proč jsme to v prodloužení zvládli. Předvedl velké zákroky, kdy nás zachránil, když jsme byli přetíženi. Má hodně sebevědomí a byl nadšený, že může hrát doma. A dneska měl svůj velký moment.“

Dobeš sice inkasoval čtyřikrát z 27 střel, ale díky jeho zásahům v klíčových momentech Canadiens nikdy neztratili šanci na vítězství. Navíc zůstává skromný a vyzdvihuje tým: „Udělal jsem dva dobré zákroky v prodloužení, ale musíte ocenit kluky. Bojovali, makali, a jsem na ně opravdu hrdý.“

Tento zápas měl pro Dobeše i osobní rozměr. Na tribunách byl totiž jeho otec, kterého neviděl rok a půl. „Je to velká postava v mé hokejové kariéře, takže jsem se chtěl předvést,“ přiznal Dobeš. „Nebyl to dokonalý zápas, bylo to hodně náročné, ale nakonec jsme to zvládli. Oslavíme to spolu s tátou.“

S bilancí 5-0-0 se Dobeš zapsal mezi elitu NHL, když jako čtvrtý gólman v historii Canadiens zahájil kariéru pěti vítěznými zápasy. Navíc má vynikající statistiky – průměr 1,55 obdržených branek na zápas a úspěšnost zákroků 94 %. Na ledě už přemohl týmy jako Florida Panthers, Colorado Avalanche, Washington Capitals a Dallas Stars. Jeho dominance však nyní dorazila i do Montrealu, kde fanoušci touží po dalších vítězstvích.

Dobešova pokora a odhodlání dělají z mladého brankáře nejen oporu Canadiens, ale i oblíbeného hráče fanoušků. Po dnešku je jasné, že Bell Centre našlo svého nového hrdinu.

