Dobeš pobláznil Montreal: Pomohly... Co Slafkovský? Každým rokem lepší a lepší

2. června 13:39Redakce NHL.CZ
Brankář Jakub Dobeš bude na letošní sezonu v NHL dlouho vzpomínat. V jednu chvíli se mluvilo o jeho návratu do farmářského týmu. Nakonec se ale stal jednou z největších hvězd Montrealu a svůj tým dotáhl až do finále Východní konference. V něm Canadiens prohráli s Carolinou. Své skvělé výkony v play off český brankář vysvětluje zkušenostmi z předchozí sezony.
Jak hodnotí svého kolegu Juraje Slafkovského? A má Carolina na zisk Stanley Cupu? Jakub Dobeš odpovídal na náš mikrofon přímo v kabině Montrealu...