Dobeš nenudí: hororový start, důvěra od St. Louise, triumf a Slafkovského poklona

16. května 15:54Tomáš Zatloukal
Začalo to nenápadně... První rána, úspěšný zákrok v podání Jakuba Dobeše. Jenže na dlouho poslední... pak přišla strašidelná a také smolná pasáž, další tři střely Buffala za sebou skončily za zády českého gólmana, Sabres se ujali vedení 3:2 a montrealský trenér Martin St. Louis čelil nelehkému rozhodnutí. Stáhnout borce, který opakovaně zazářil, ale teď de facto jen lovil kotouče ze sítě? Nebo ho podpořit? Bývalý excelentní hokejista zvolil za B. Vyplatilo se.
Ruku na srdce, kdo by Dobeše po takovém úvodu z klece "nevyndal"?
Jasně, byly tam i smolné momenty a odrazy, ale i tak? Vždyť z partie uběhlo teprve deset minut...
St. Louis své rozhodnutí vysvětlil s nadhledem na tiskové konferenci, dobře naladěný výhrou 6:3:
"Konečné slovo je na mně, že? Ale zároveň cítím, že post gólmana je pozice, se kterou těžko mohu pomoct... A tak se snažím neřídit emocemi a spoléhám na lidi, kteří mají ohledně brankářů nějakou odbornost," rozpovídal se.
"Spojili jsme se přes vysílačku s Marcem Marcianem (koučem gólmanů Habs) a ten nám okamžitě poradil, abychom ho nechali hrát dál. Řekl jsem, jasně, takhle to bude, pojďme dál," popsal svižnou komunikaci a svůj "decision making" St. Louis.
Video z tiskovky se stalo hitem, vítěz Stanley Cupu z roku 2004 sklidil pochvalné reakce, desítky tisíc lajků.
Dobeš ukázal, jak je mentálně silný, ostatně na psychice pracuje i s oborníkem, a St. Louisovi důvěru splatil vrchovatě. Už nepustil za svá záda ani ň. Pochytal zbylých 32 ran, přičemž hned zkraje druhé třetiny poslal na střídačku tučnou dividendu - zneškodnil tutovku, čistý brejk Tage Thompsona.
Nejproduktivnějšího hráče soupeře ze základní části.
"To byl ohromně důležitý zákrok! Nikdy jsme mu nepřestali věřit, vždyť v první dvacetiminutovce jsme se trápili všichni. Tohle byl klíčový moment," smekl před Dobešem montrealský kapitán Nick Suzuki.
Po cenném triumfu pak Dobeš St. Louisovi poděkoval: "Řekl jsem mu díky, že jsem mohl zůstat na ledě a ukázat, že na to mám. Je zásadní, když cítíte, že vám trenér věří. K tomu nikdy neztratím respekt. Jediné, o co jsem se pak snažil, bylo udržet jejich náskok co nejtenčí, vyšlo to."
Čtyřiadvacetiletý Ostravák si vyslechl chválu nejen od Suzukiho, ale třeba také od Juraje Slafkovského.
"Moc jsme mu nepomohli v té úvodní třetině. Ale on se dokázal dostat do tempa a pak podal další velmi dobrý výkon," povídal autor tří asistencí.
Slovenský forvard, jeden z ofenzivních tahounů Habs, pak ještě okomentoval St. Louisův verdikt Dobeše nestřídat. "Marty mu věří. A myslím si, že pro Dobbieho a jeho sebedůvěru to znamená hrozně moc. A my všichni mu důvěřujeme taky."