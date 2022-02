Doba temna v Kanadě končí. Aspoň na půl a brzo snad úplně

Při posledních zápasech ve Vancouveru nebo v Calgary museli závidět. Haly sice nemohly být vyprodané, aspoň z poloviny ale zaplněné byly. To Javorové listy směly pustit do Scotiabank Areny jen 500 lidí. Zbytek míst byl zahalen suknem. To se teď stáhne, vypráší a uloží.

Doba temna v Ontariu končí.

Lístky aspoň pro část kapacity jdou opět do prodeje, a to dřív, než se čekalo. Maple Leafs Sports and Entertainment původně předpokládal návrat diváků do hal v Ontariu o týden později, nakonec už budou smět na čtvrteční duel s Pittsburghem. K dispozici bude deset tisíc míst.

Pro Toronto nejde o snadnou situaci, o změně se totiž dozvídá velmi těsně před utkáním. Nyní musí vše logisticky vyřešit. Přednost budou mít permanentkáři, do běžného prodeje se snad taky něco dostane. Cena by měla začínat na 116 dolarech.

„Zápasy proti Pittsburghu a pak v sobotu proti St. Louis jsou pro nás velmi důležité,“ řekl viceprezident MLSE Tom McDonald. „Je to skvělá příležitost, kterou by jinak mnoho lidí nemělo možnost zažít.“

Poslední domácí zápas v únoru sehraje Toronto 25. s Minnesotou. Od 1. března plánuje vláda pokračovat v uvolňování. Pokud budou nadále klesat počty hospitalizovaných a záchytů covid 19, mělo by dojít k úplnému zrušení kapacitních limitů na sportovní akce. Vyžadovány prý nebudou ani certifikáty o očkování.

V Kanadě nejsou podmínky pro návštěvy utkání NHL stejné. Záleží na opatřeních konkrétní provincie. Ve Winnipegu povolili nedávno polovinu kapacity; v Calgary, Edmontonu a Vancouveru platí nyní rovněž půlka, v Montrealu a Ottawě bylo naposledy stále jen 500 diváků. V Ottawě už oznámili, že od března dojde k navýšení tolerované návštěvy na polovinu.

Kanadské kluby čekají na fanoušky v ochozech jako na smilování. „Tohle měla být sezóna, která pomůže NHL k finančnímu zotavení, místo toho odehraje Ottawa deset zápasů zcela bez diváků,“ píše list Ottawa Citizen.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+