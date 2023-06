Do Síně slávy zamíří tři gólmani. Mogilnyj byl zase opomenut

V osmdesátileté historii Síně slávy má ročník 2023 jedinečné postavení. Na seznamu osob, které do ní budou v roce 2023 uvedeny, jsou hned tři brankáři. Jedná se tak o vůbec první ročník Síně slávy, který zahrnuje tři brankáře. V zámoří se také řeší další opomenutí Alexandera Mogilnyjho.

Je to teprve počtvrté, co se do Síně slávy dostal v jedné nominaci více než jeden brankář. Naposledy se této pocty dostalo více brankářům v roce 1980, kdy byli do Síně slávy zapsáni Harry Lumley a Gump Worsley.

Celou skupinu vede Henrik Lundqvist. Pravděpodobně jeden z nejlepších brankářů historie bez poháru, pětinásobný účastník Utkání hvězd a vítěz Vezina Trophy, je nejen nejúspěšnějším brankářem v historii New York Rangers, ale jeho celkový počet 459 výher je šestý nejlepší v historickém žebříčku NHL.

Dalším jménem je Mike Vernon, jenž strávil v NHL 19 sezón v Calgary, Detroitu, San Jose a na Floridě. Poté, co pomohl Flames vyhrát Stanley Cup v roce 1989, získal Vernon v roce 1997 při zisku poháru s Red Wings Conn Smythe Trophy.

Třetím gólmanem je Tom Barrasso, který je také dvojnásobným vítězem Stanley Cupu, v NHL odehrál 19 sezón v dresu Buffala, Pittsburghu, Ottawy, Caroliny, Toronta a St. Louis. Na svém kontě má i Vezinovu trofej (1984) a William M. Jennings Trophy (1985).

Nemělo by se zapomenout ani na Pierra Turgeona, jenž byl s 1327 body v 1294 zápasech v nejproduktivnějším NHL, který se doteď nedostal do Síně slávy. A nakonec i Caroline Ouelletteová s bývalým trenérem Kenem Hitchcockem a generálním manažerem Pierrem Lacroixem.

Velkým tématem byl i Alexeander Mogilnyj.

Ten je dlouho považován za jednoho z nejdominantnějších střelců své generace, nicméně byl opět vynechán. Mogilnyj nasbíral v kariéře 1032 bodů v 990 zápasech, navíc v jedné parádní sezoně vstřelil 76 gólů a byl průkopníkem v tom, že musel utéct z Ruska, aby se dostal do NHL. Bude tedy muset doufat, že to za rok vyjde.

