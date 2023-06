Bill Foley, majitel týmu, si užíval oslav v T-Mobile Areně přímo na ledě s čepicí vítězů Stanley Cupu na hlavě. Mise splněna. Ještě předtím, než NHL přidělila Las Vegas nový tým, Foley prohlásil, že chce do tří sezon postoupit do play off a do šesti ročníků Stanley Cup vyhrát. Jak řekl, tak se stalo.

Poté, co se Golden Knights v úvodní sezoně 2017/18 dostali do finále a v pěti zápasech prohráli s Washingtonem, se v šesté sezoně do finále vrátili a v pěti zápasech porazili Floridu Panthers. Pohádkový příběh dopsán.

„Tenhle tým byl sestaven s myšlenkou vyhrát Stanley Cup do šesti let,“ řekl Foley po vítězství. „Před šesti a půl lety jsem učinil hloupé prohlášení, které si ale kluci skutečně zapamatovali, hráli o to a dokázali to.“

Tehdy se to opravdu zdálo hloupé, možná naivní.

Spousta lidí si kladla otázku, zda může tým NHL v Las Vegas přežít, natož prosperovat. Foley vzpomíná, že slýchával narážky na hokej v poušti či hraní na písku. Stanovení bláhového cíle tak bral jako reakci na pochybnosti a kritiku.

„Stanovte si nereálné cíle, daleko nad očekávání všech, a dosáhněte obřích výsledků,“ prozradil svoje motto.

V popředí jsou hráči, možná manažeři a trenéři, ale nebýt Foleyho, nebylo by nic. Na vzniku týmu dřel jako málokdo. Zaplatil poplatek 500 milionů dolarů a pak investoval další miliony, aby vytvořil prvotřídní organizaci. Poté, co najal George McPheeho a Kellyho McCrimmona, jim poskytl prostředky a podporu, aby z týmu vybudovali šampiona.

Teď je otázkou, zda se to Vegas podaří znovu. Případně kdy.

„Doufejme, že majitel řekne, že příští rok zase vyhrajeme,“ řekl v nadsázce útočník William Carrier, jeden z šesti hráčů, kteří jsou v Golden Knights od začátku. „Zdá se, že dělá všechno správně. Musí mít křišťálovou kouli.“

„Ještě jsme ale neskočili,“ kontroval Foley.

