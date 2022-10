Do NHL se už nevrátí. Dubnyk definitivně uzavřel kariéru, u hokeje však zůstane

Kanadský brankář Devan Dubnyk se rozhodl definitivně ukončit svou brankářskou kariéru. V zámořské lize zanechal výraznou stopu, v minulé sezoně však novou smlouvu nevybojoval a nastal čas se plně soustředit na novou kapitolu života. U hokeje ovšem nadále zůstane, pracuje totiž jako analytik pro NHL Network.

Dubnyk si novou roli za mikrofonem vyzkoušel už během play off 2022. S jeho prací byli zástupci NHL Network natolik spokojení, že mu nabídli dlouhodobou spolupráci. A na tu kanadský brankář kývl. Svůj debut během základní části si pak střihl tento čtvrtek.

Tou dobou už bylo rozhodnuto, že je na čase definitivně pověsit brusle i lapačku na hřebík. A čtrnáctka draftu z roku 2004 tak také oficiálně učinila.

Šestatřicetiletý Dubnyk, kterého draftoval Edmonton, chytal po až do léta 2006 ve WHL, načež se přesunul do AHL, kde se dlouhé tři roky snažil zapůsobit na své zaměstnavatele z Oilers. Nakonec se to povedlo a v sezoně 2009/10 nahlédl do nejlepší ligy světa.

Za Oilers chytal až do sezony 2013/14, kdy byl vyměněn do Nashvillu, tam ale odchytal pouhé dva zápasy a o svých kvalitách nepřesvědčil. Na trhu s volnými hráči jej v červenci 2014 získala Arizona, která ho v průběhu sezony vyměnila do Minnesoty, kde zažil nejlepší roky své kariéry. Patřil k obrovským oporám, vysloužil si šestiletý kontrakt v hodnotě 26 milionů dolarů a byl jasnou jedničkou týmu.

Tuto pozici držel až do sezony 2019/2020, kdy mu začala výrazně klesat výkonnost. K restartu mu nepomohl ani trejd do San Jose, za které v sezoně 2020/21 odchytal 17 zápasů. V průběhu ročníku se ještě stěhoval do Colorada, ale ani tato změna působiště mu výrazněji nepomohla. A tím nastal konec jeho kariéry v NHL.

V minulé sezoně sice ještě bojoval o novou smlouvu a dokonce odchytal čtyři zápasy v AHL za Charlotte Checkers, farmu Floridy Panthers, úspěch ale neslavil. So NHL se nevrátil a po rozhodnutí pracovat pro NHL Network už ani nevrátí.

Jeho nejlepší sezonou byl ročník 2014/15, kdy chytal za zmíněnou Arizonu a posléze za Minnesotu. Tehdy obdržel Bill Masterton Trophy, byl třetí v hlasování o Vezina Trophy, čtvrtý v hlasování o Hart Trophy a byl také jmenován členem druhého All-Star teamu NHL.

Rodák z Reginy v Saskatchewanu v NHL odchytal 542 zápasů s bilancí 253 výher, 206 porážek a 54 proher po prodloužení či nájezdech. V celkem 33 zápasech udržel čisté konto, jeho kariérní průměr se zastavil na 2,61 obdržených brankách na utkání a úspěšnost zákroků činila 91,4%. Dubnyk odchytal také 26 zápasů play off s úspěšností zákroků 90,4% a průměrem 2,72 gólu na zápas.

