Do Chicaga? Byla by to pocta, hlásí Bedard. A co jeho rival Fantilli?

Zatímco od jednoho se čekají totální kouzla, druhý zůstává v pozadí. Connor Bedard má jasné Chicago, takže na něj lítají otázky ze všech stran. Adam Fantilli, predikovaná dvojka draftu, zatím váhá. Dost možná ho v příští sezoně v NHL ještě neuvidíme.

Connor Bedard si začíná uvědomovat realitu. Za necelé tři týdny, přesněji 28. června, se sedmnáctiletý centr konečně dozví, s kým spojí svou nejbližší budoucnost. Dle očekávání by to mělo být Chicago Blackhawks.

„Je to sen nás všech, co na draftu budeme. Musíme tu atmosféru pořádně nasát, užít si to a prožít vše, co k tomu patří,“ těší se Bedard.

Bedard také řekl, že jeho nedávný rozhovor s generálním manažerem Blackhawks Kylem Davidsonem byl velmi dobrou zkušeností a že by byl poctěn, kdyby si ho Chicago vybralo jako jedničku.

„Bylo by to úžasné,“ zasnil se. „Historie této organizace a vlastně historie sportu celkově v Chicagu, to je kapitola sama pro sebe. Uvidíme, co se stane, ale kdyby si mě Chicago vybralo, bral bych to jako velkou poctu.“

Bedard byl v sezoně naprostým suverénem. Ač se mu to srovnání s Connorem McDavidem nelíbí, je na místě. V 57 zápasech v dresu Reginy dal 71 gólů a získal 143 bodů. Je prvním hráčem WHL, který má získal více než 140 bodů v jedné sezóně od ročníku 1995/96.

Dominoval i v play off, i na mezinárodní scéně. Prostě potvrdil, že je opravdu generačním talentem.

„Nechci se srovnávat s ostatními kluky, ale kdybych musel, tak bych řekl, že mou nejlepší vlastností je asi hokejové IQ,“ řekl Bedard. „Jsem dost kreativní a rád se snažím tvořit hru.“

Zatímco Bedard sbíral ocenění v kanadské juniorce, Adam Fantilli, predikovaná dvojka draftu, zase válel na univerzitní půdě. V mnohém to tak připomíná několik let starý souboj mezi McDavidem a Jackem Eichelem.

Je však otázkou, jestli měření sil těchto dvou uvidíme hned v další sezoně. Zatímco s Bedardem se počítá do NHL, Fantilli naznačil, že by si možná ještě střihnul rok na univerzitě.

A kdyby náhodou? Bude to buď Anaheim, jenž vybírá druhý, nebo Columbus, jemuž patří nižší příčka.

