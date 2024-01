Do Bostonu míří Tampa, Oilers vyzvou Ottawu. Šlágr dne se bude hrát v Denveru

Noc ze soboty na neděli nabídne v NHL hned dvanáct utkání. Fanoušci se mohou těšit především na utkání v Coloradu, kde se potkají dva celky s výbornou formou. Rozjetý je ale také Edmonton, který přivítá Ottawu. Carolina by ráda navázala na předchozí dvě šestigólové nadílky doma proti St. Louis, trápící se San Jose naopak bude vzdorovat favorizovanému Torontu.

V sobotu se tradičně začne hrát pro evropské fanoušky v příhodném čase. Philadelphia, která i po čtyřech porážkách v řadě drží pozici pro play-off, přivítá Calgary. Plameny jsou sice na dvanáctém místě Západní konference, nicméně se zvedají. V posledních dnech porazily právě Letce, Minnesotu i Nashville.

Krátce po 22:00 je na programu souboj mezi Coloradem a Floridou. Laviny mají skvělou formu a v případě vítězství se dostanou do čela celé NHL před Winnipeg. Ovšem také finalista loňského ročníku je v laufu, dosud nasbíral 50 bodů a v minulém utkání ve Vegas slavil pošesté za sebou!

Hodinu po půlnoci čeká fanoušky NHL již tradičně celá řada dalších zápasů. San Jose bude doma vzdorovat silnému Torontu, Columbus naopak přivítá trápící se Minnesotu. Velkou motivaci uspět budou mít také newyorští Rangers, kteří rovněž pobývají na předních místech celé soutěže, tentokrát je čeká utkání v Montrealu.

Boston sice v minulém utkání nestačil 5:6 na Pittsburgh, David Pastrňák se ale znovu ukázal ve skvělém světle. Českému kanonýrovi se do cesty postaví nevyzpytatelná Tampa, která stále nemůže najít konzistentní výkony. Do sestavy Blesků se dost možná vrátí slovenský obránce Erik Černák, jeho start ale po zranění v horní části těla zůstává nejistý.

New Jersey v noci na sobotu porazilo Chicago i bez Ondřeje Paláta. Tentokrát se Devils utkají se silným Vancouverem, který ovšem v posledním období střídá výhry a porážky. Dobrou formu se pokusí potvrdit Pittsburgh v utkání s Buffalem. Pokud Tučňáci vyhrají, po delší době se mohou přiblížit pozicím, které by je dostaly do vyřazovací části.

Výtečně hrající Carolina vyhrála pětkrát v řadě, přičemž dvakrát za sebou navíc nastřílela šest branek, odnesly to celky Rangers a Washingtonu. Hurricanes by rádi potvrdili pozici jasného favorita proti St. Louis. Ve 2:00 se začne hrát také v Dallasu. Stars i bez zraněného obránce Heiskanena budou vzdorovat nashvillským Predátorům.

Forma Vegas ze začátku sezony je pryč. Golden Knights se pokusí znovu dostat na vítěznou vlnu doma proti Islanders, které minule vyhrálo 5:1 na ledě Arizony. Celý program uzavře souboj mezi Edmontonem a Ottawou. Ve formě hrající Connor McDavid by rád pro svůj celek zapsal sedmé vítězství za sebou.

