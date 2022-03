Do boje půjdou tři nejlepší celky ligy. Zabodují Capitals poosmé v řadě?

Noc z pátku na sobotu sice nebude na zápasy tak bohatá jako ta předchozí, nicméně fanoušci kanadsko-americké NHL si jistě přijdou na své. Hrát se bude na šesti stadionech, přičemž první dva zápasy započnou už o půlnoci. Největším lákadlem bude souboj mezi Carolinou, která by se teoreticky v případě vítězství mohla posunout do čela Východní konference, a Washingtonem, který bude útočit na osmý zápas v řadě, ve kterém získá alespoň bod.

Hokejisté Capitals zažívají v poslední době velmi dobré období. Svěřenci Petera Lavioletta získali z posledních sedmi zápasů hned třináct bodů, díky čemu si celek z hlavního města USA upevnil pozici na čtvrtém místě Metropolitní divize.

Naopak Hurikáni mají už dlouhou dobu dobrou výchozí pozici, když parta okolo kapitána Jordana Staala okupuje první pozici téže divize a v případě výhry se teoreticky mohou svěřenci Roda Brind’Amoura posunout na první pozici celé konference.

Druhý zápas, který započne o půlnoci, bude střetem dvou týmů, které musí být z letošní sezóny nešťastné. Senátoři začali více využívat perspektivní mladíky a už vloni to vypadalo na pomyslný vzestup, na druhé straně Letci udělali před sezónou spoustu výměn, avšak nyní už je téměř stoprocentně jisté, že ani jeden z těchto týmů se do play off nepodívá. Nutno však dodat, že Philadelphii po dobu téměř celé sezóny sužuje marodka.

Winnipeg je v tuto chvíli mimo pozice, které zaručují play off, což je pro tento kanadský celek jistě zklamání. Na osmou příčku Západní konference však Jets ztrácí jen čtyři body na Golden Knights. Dnes je však čeká těžký soupeř, když hokejisté Bostonu si proti tomuto soupeři budou moci připsat čtvrté vítězství v řadě. Z celku Bruins je třeba zmínit českého útočníka Davida Pastrňáka, který je od nového roku s pětadvaceti góly společně s Austonem Matthewsem nejlepším střelcem celé ligy.

Sérii pěti proher můžou dnes v noci ukončit hokejisté Ducks, avšak čeká je těžká šichta. Na jejich led totiž vyrazí Panteři z Floridy, kteří patří mezi nejlepší celky letošní sezóny. Florida se vyznačuje velmi ofenzivním hokejem, je potřeba zmínit především Jonathana Huberdeaua, který se se čtyřiaosmdesáti body nachází na třetí pozici v bodování ligy.

Kompletní program:

00:00 Carolina Hurricanes – Washington Capitals

00:00 Ottawa Senators – Philadelphia Flyers

01:00 Winnipeg Jets – Boston Bruins

02:00 Calgary Flames – Buffalo Sabres

03:00 Anaheim Ducks – Florida Panthers

03:30 San Jose Sharks – Colorado Avalanche

