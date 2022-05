Dnešní rozpis play-off čítá čtyři zápasy. Dokáže Tampa odčinit debakl z minulého zápasu?

Play off v nejslavnější lize světa je v plném proudu! V noci na čtvrtek si můžeme vychutnat čtveřici zápasů. Dostane se Carolina a Toronto před domácím publikem do dvouzápasového trháku? A dokáží na domácím ledě konečně zabodovat Minnesota a Edmonton? Na tyto otázky nám odpoví až dnešní noc.

Jako první vyjede na led v Raleigh celek z Bostonu, utkání je na programu od jedné ráno středoevropského času. Carolina se v prvním zápase série uvedla na výbornou. Svého soka zdolala 5:1. Bruins sice vyslali na Raantu 36 střel, ujala se pouze jedna jediná. Naopak Hurikáni Ullmarka příliš střelami nezatížili, švédský gólman nakonec dokončil utkání s 83,3% úspěšností zákroků. Carolina má jistě v hlavě, že ve vyřazovacích bojích 2020 to byli právě Medvědi, kteří jim překazili postup do dalšího kola bojů o slavnou trofej. Bude odveta Canes úspěšná? Důležitý krok můžou „Bunch of Jerks“ udělat již v noci.

Druhé utkání začne o půl hodiny později. Bude se jednat o duel dvou modrobílých týmů. Do Toronta přijely Blesky z Tampy. Už první utkání bylo hodně na ostří nože. Rozdalo se hned 113 trestných minut a zápas se neobešel bez pořádných rvaček, s krvavým šrámem odjížděl z ledu i Jan Rutta. Maple Leafs však nastartovali svou pouť vyřazovacími boji naprosto suverénně. Obhájce Stanley Cupu přejely javorové listy 5:0, pod vítězství se výrazně podepsala i česká dvojice Kaše s Kämpfem. Dokáže si Toronto připsat doma i druhou výhru?

V půl čtvrté mohou fanoušci nabíhat k zápasu Minnesoty proti St. Louis! Bluesmani měli proti Wild pozitivní bilanci i v rámci sezony. Vítězové poháru z roku 2019 vyhráli v základní části tři ze čtyř vzájemných zápasů. Na vítěznou vlnu najeli i v play off, kdy v prvním utkání Minnesotu v domácím prostředí vynulovali. Velkou měrou se na této výhře podílel David Perron, který byl u všech vstřelených gólů svého celku a vede tabulku kanadského bodování po úvodních zápasech všech sérií. Opomenout nesmíme ani výborný výkon gólmana Villeho Hussa, na němž si střelci Wild vylámali zuby.

Od čtvrté hodiny ranní je na programu duel mezi Edmontonem a LA Kings. Olejáři vstupovali do série jako favorité. Ani bodový příděl McDavida s Draisaitlem však na první výhru v sérii nestačil. Edmonton srazila na kolena hrubka brankáře Smitha, kterou nakonec potrestal Danault a Kings se radovali z triumfu 4:3. Mike Smith v posledních zápasech play off nemá dobrou formu, prohrál totiž již desáté utkání ve vyřazovacích bojích v řadě. To rozhodně není dobrá vizitka pro jedničku Oilers. Na druhé straně se blýskl několika kvalitními zákroky Jonathan Quick, který zneškodnil 36 střel z celkových 39. Další pokračování série se odehraje v edmontonském Rogers Place a fanoušci se jistě mají na co těšit.





Program zápasů:

01:00 Carolina Hurricanes – Boston Bruins

01:30 Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning

03:30 Minnesota Wild – St. Louis Blues

04:00 Edmonton Oilers – Los Angeles Kings

