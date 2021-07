Dlouhých 41 let v řadě se ve finále NHL objevují někdejší Jágrovi spoluhráči. O koho se jedná letos?

Odkaz legendárního útočníka Jaromíra Jágra bude v kanadsko-americké NHL přetrvávat ještě hodně dlouho. Generace hokejových fanoušků jej stále můžou vidět v akci na vlastní oči, neboť v profesionálním hokeji česká osmašedesátka působí nepřetržitě od roku 1988. Není tak divu, že se ve své bohaté kariéře potkala s několika stovkami různých spoluhráčů. V tomto ohledu je jedna statistika až neskutečná. Pokaždé od roku 1980 se ve finálové sérii NHL objevil minimálně jeden hráč, který v některém klubu dříve nebo později s Jágrem sdílel kabinu. Nejinak je tomu i letos.

Seznam bývalých Jágrových spoluhráčů, kteří si zahráli v nejdůležitější sérii sezony, začíná u Briana Trottiera. Dnes čtyřiašedesátiletý bývalý střední útočník zažil nejlepší léta v historii New Yorku Islanders. Od roku 1980 do sezony 1982/1983 získal čtyři poháry v řadě. Až na konci své bohaté kariéry se objevil v Pittsburghu, tam se na počátku devadesátých let potkal s Jágrem.

Mark Messier prožil báječné časy hlavně v Edmontonu. Zahrál si s ním o Stanley Cup v letech 1984, 1985, 1987, 1988 a 1990. V každém zmíněném roce se společně se svým týmem mohl radovat, to stejné se mu podařilo i v roce 1994 s New Yorkem Rangers. Také on se s Jágrem potkal až na konci své kariéry, jejich cesty se propletly v sezoně 2003/2004 právě v Madison Square Garden. Těsně před koncem Messierovy kariéry.

S Jágrem si zahráli i Joe Mullen či Jiří Hrdina, kteří si své premiérové finálové účasti připsali na koncích osmdesátých let v barvách Calgary. S Jágrem poté vystoupali na samotný vrchol i v Pittsburghu.

V letech 1991 a 1992 si už finále zahrál sám mladičký Jágr, přičemž v následném roce se tentýž úspěch povedl Jeanu-Jacquesovi Daigneaultovi, který v dané sezoně oblékal dres Montrealu. Mezi lety 1995 a 1997 prožil i krátkou anabázi v Pittsburghu, se kterým už na týmový úspěch ale nedosáhl.

Vůbec první Stanleyův pohár v historii získalo New Jersey v sezoně 1994/1995, tehdy i s levým křídelníkem Tomem Chorskem v sestavě. Tento hráč si později zahrál přesně ve 33 zápasech i v dresu Tučňáků, kterým v sezoně 1999/2000 Jágr kapitánoval. Scott Young vyhrál NHL v roce 1991 s Pittsburghem a o pět let později i s Coloradem.

Málokdo si možná vzpomene, že s kladenským rodákem se potkal v jednom týmu i Doug Brown. Toto jméno má mnoho fanoušků spojené hlavně s New Jersey či Detroitem, avšak v sezoně 1993/1994 nastupoval také on za Pittsburgh, za který se mu mimochodem velice dařilo. Prožil tam svou bodově nejlepší sezonu v kariéře, na týmový úspěch si ale musel počkat do let 1997 a 1998 v barvách Red Wings.

Rok 1999 patřil Dallasu, v jehož barvách nastupoval i Benoit Hogue, který se s Jaromírem Jágrem potkal v sezoně 2001/2002 ve Washingtonu. Následovaly finálové ročníky pro Scotta Gomeze, Chrise Druryho a Brendana Shanahana, kteří o pár let později spolu s českou legendou hájili barvy New Yorku Rangers.

Další jméno na seznamu je možná překvapivé. Jay Pandolfo. Dlouhé roky levé křídlo New Jersey Devils se v posledních sezonách své kariéry už příliš bodově neprosazovalo. V roce 2011 dokonce hrálo na farmě za Springfield, ale o dvě sezony později ještě pomohlo v základní části bostonským Medvědům v osmnácti zápasech základní části. Právě v TD Garden si Pandolfo s Jágrem zahrál, své poháry si vybojoval v letech 2000 a 2003 s týmem Devils.

Také šampion z roku 2004 Pavel Kubina se hned v několika případech stal Jágrovým spoluhráčem. Společně nastupovali kupříkladu na třech olympijských hrách nebo také v sezoně 2011/2012 ve Philadelphii.

Historie společné anabáze u Jágra a Marka Recchiho je podstatně dřívější. Oba se podíleli na prvním Stanley Cupu pro Pittsburgh, Recchi dobyl pohár i v letech 2006 a 2011. Nejprve s Carolinou a poté s Bostonem.

V roce 2007 vyhrál nejcennější hokejovou trofej i Shawn Thornton. V daném roce hráč Anaheimu, o pár let později Jágrův spoluhráč z Bostonu a Floridy. Následně se povedl tentýž úspěch i Andreasi Liljovi, jenž poslední dvě sezony kariéry v NHL prožil ve Philadelphii.

Početnou českou legii v New Yorku Rangers doplnil na konci sezony 2005/2006 i plzeňský rodák Petr Sýkora, který Pittsburghu v roli asistenta kapitána pomohl v roce 2009 k zisku Stanley Cupu.

Nechybělo moc a tato neuvěřitelná statistika okolo Jaromíra Jágra mohla být ukončena. Nakonec i v době hegemonie Chicaga Blackhawks v letech 2010, 2013 a 2015 se našel hráč, který si s Jágrem v jednom týmu zahrál. Byl to Kris Versteeg, a to až při úplně posledním angažmá osmašedesátky v NHL, tedy v Calgary. Versteeg se s Chicagem radoval z triumfu v roce 2010 a 2015. Mezitím oblékal barvy Toronta, Philadelphie a Floridy.

Dalším do party je Willie Mitchell, jenž dvakrát vybojoval Stanley Cup v dresu Los Angeles. Na konci kariéry ještě šel hrát na Floridu, kde dělal v sezonách 2014/2015 a 2015/2016 Jágrovi kapitána. V roce 2013 hrál sám Jágr finále za Boston, v play-off si připsal 10 asistencí.

V roce 2016 a 2017 zažil velkolepé oslavy triumfu v Pittsburghu i Matt Cullen. Nestárnoucí útočník ještě donedávna v NHL působil, přestože už měl dávno čtyřicítku na krku. Ve své bohaté kariéře hájil jeden čas i dres Jezdců z New Yorku, právě tam si po boku Jaromíra Jágra mohl zahrát.

Alex Chiasson byl na jaře roku 2018 členem základní sestavy Washingtonu, která zároveň dosáhla na úplný vrchol. Současný hráč Edmontonu načal svou kariéru v NHL v Dallasu, ve kterém působil v sezoně 2012/2013.

Dva bývalí spoluhráči z Philadelphie Brayden Schenn a Braydon Coburn hráli finále NHL v letech 2019 a 2020. V dresu Letců působili dlouhou dobu, a proto je zřejmé, že si s dvojnásobným mistrem světa zahráli i oni. Oba se dočkali se svými týmy triumfů. Schenn vystoupal na hokejový Everest se St. Louis, zatímco Coburn s Tampou.

A zástupce tohoto dlouhého seznamu má i letošní sezona. Je jim obránce Montrealu Brett Kulak, jenž před angažmá v organizaci Canadiens hrál několik let za Calgary. Také on se může v životopise pyšnit působením v jedné kabině s legendárním Jaromírem Jágrem.

Působiště Jaromíra Jágra v NHL:

1990-2001: Pittsburgh Penguins

2001-2004: Washington Capitals

2004-2008: New York Rangers

2011-2012: Philadelphia Flyers

2012-2013: Dallas Stars

2013: Boston Bruins

2013-2015: New Jersey Devils

2015-2017: Florida Panthers

2017-2018: Calgary Flames

Jágrovi spoluhráči ve finále Stanley Cupu + kdy a kde se s ním potkali:

1980: Brian Trottier (1990-1994 Pittsburgh)

1981: Brian Trottier (1990-1994 Pittsburgh)

1982: Brian Trottier (1990-1994 Pittsburgh)

1983: Brian Trottier (1990-1994 Pittsburgh)

1984: Mark Messier (2004 NY Rangers)

1985: Mark Messier (2004 NY Rangers)

1986: Joe Mullen (1990-1997 Pittsburgh)

1987: Mark Messier (2004 NY Rangers)

1988: Mark Messier (2004 NY Rangers)

1989: Jiří Hrdina (1990-1992 Pittsburgh)

1990: Mark Messier (2004 NY Rangers)

1991: Jágr ve finále

1992: Jágr ve finále

1993: JJ Daigneault (1996-1997 Pittsburgh)

1994: Mark Messier (2004 NY Rangers)

1995: Tom Chorske (1999-2000 Pittsburgh)

1996: Scott Young (1990-1991 Pittsburgh)

1997: Doug Brown (1993-1994 Pittsburgh)

1998: Doug Brown (1993-1994 Pittsburgh)

1999: Benoit Hogue (2002 Washington)

2000: Scott Gomez (2007-2008 NY Rangers)

2001: Chris Drury (2007-2008 NY Rangers)

2002: Brendan Shanahan (2006-2008 NY Rangers)

2003: Jay Pandolfo (2013 Boston)

2004: Pavel Kubina (2012 Philadelphia)

2005: Výluka

2006: Mark Recchi (1990-1992 Pittsburgh)

2007: Shawn Thornton (2013 Boston a 2015-2017 Florida)

2008: Andreas Lilja (2011-2012 Philadelphia)

2009: Petr Sýkora (2006 NY Rangers)

2010: Kris Versteeg (2017-2018 Calgary)

2011: Mark Recchi (1990-1992 Pittsburgh)

2012: Willie Mitchell (2015-2016 Florida)

2013: Jágr ve finále

2014: Willie Mitchell (2015-2016 Florida)

2015: Kris Versteeg (2017-2018 Calgary)

2016: Matt Cullen (2006-2007 NY Rangers)

2017: Matt Cullen (2006-2007 NY Rangers)

2018: Alex Chiasson (2012-2013 Dallas)

2019: Brayden Schenn (2011-2012 Philadelphia)

2020: Braydon Coburn (2011-2012 Philadelphia)

2021: Brett Kulak (2017-2018 Calgary)

