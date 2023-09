Některé ze smluv jsou výsledkem toho, že se manažeři 1. července zapojili do nehorázných přehazovacích válek. Jiné se zase ukázaly jako špatné kvůli rychlému poklesu produktivity hráče, zatímco některé byly katastrofou od samého začátku, protože manažeři přecenili minulé výkony. Kterých šest nejhorších smluv vybral portál The Hockey News?

Tyler Seguin (8x9,85 milionu dolarů)

Tyler Seguin si při podpisu peníze zasloužil. Tehdy byl Seguin superhvězdou týmu Dallasu, během prvních šesti let v Texasu zaznamenal pátý nejvyšší počet bodů ze všech hráčů NHL (464). Nedlouho po podpisu smlouvy však Seguinova hra upadala kvůli zranění kyčle a kolena, kvůli němuž vynechal skoro celý ročník 2020/21.

Od té doby je jen stínem svého bývalého já. Ačkoli se zdálo, že Seguinova hra v minulé sezoně šla po vzestupné trajektorii, když v 76 zápasech nasbíral 50 bodů, bude potřeba naprostého zázraku, aby jednatřicetiletý hráč znovu získal pozici top centra. Nicméně úplně za to nemůže, zradilo ho vlastní tělo.

Marc-Edouard Vlasic (8x7 milionů dolarů)

Jen San Jose Sharks vědí, proč dali Marcu-Edouardu Vlasicovi osmiletou smlouvu, která začala platit, když mu bylo 31 let. Vlasic byl možná jedním z nejlepších obránců v NHL, než dostal velký plat, ale spoléhat se na to, že si hráč jeho typu udrží svou úroveň hry po třicítce, je prostě bláznivé.

Vlasicovy výkony se po začátku platnosti smlouvy výrazně zhoršily. Vlasic se změnil z robustního obránce, který hýřil aktivitou a řídil hru na obou koncích kluziště, na obránce třetího páru, jehož největší přínos je v oslabeních.

Dion Phaneuf (7x7 milionů dolarů)

Po pěti působivých sezónách v Calgary se Phaneufova výkonnost na obou koncích ledu vytratila. Leafs ho ale stále nasazovali jako prvního beka, načež z něj udělali jednoho z nejlépe placených obránců v NHL.

Vhození hromady peněz do Phaneufa ho nepřimělo k zázračnému zlepšení. Nicméně Toronto se zbavilo Phaneufovy smlouvy tím, že ho v polovině druhého roku smlouvy vyměnilo do Ottawy. Phaneuf se v Ottawě mírně zlepšil, i když nikdy ne natolik, aby jeho smlouva byla alespoň trochu stravitelná. Následně zamířil do LA, kde ho Králové po sezoně 2018/19 vyplatili z posledních dvou let.

David Clarkson (7x5,25 milionu dolarů)

Tato smlouva se zapíše do hokejové historie jako okamžik, kdy si manažeři v lize uvědomili, že přeplácet 28leté křídlo s jednou 30gólovou sezónou na kontě je velmi riskantní.

Pro představu, Clarksonova smlouva sežrala 8,1 % prostoru pod stropem Toronta, což v dnešní době představuje 6,81 milionu dolarů. Jisté je, že Clarkson v Torontu regredoval na útočníka ze spodní šestky a ve 118 zápasech v dresu Leafs si připsal pouhých 15 gólů a 26 bodů, než byl poslán do Columbusu. V Ohiu strávil Clarkson jen jednu sezónu, během níž byl útočníkem čtvrté formace. Bohužel se v té době začaly množit jeho zranění a byl zařazen na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

Dave Bolland (5x5,5 milionu dolarů)

Podepsání smlouvy s Davem Bollandem ze strany Floridy Panthers je ukázkou toho, proč by se neměly uzavírat smlouvy za zásluhy.

Bolland měl v době podpisu smlouvy za sebou sezonu v podobě 12 bodů ve 23 zápasech v dresu Toronta. Když se tohle spojilo s tím, že tehdejší generální manažer Floridy Dave Tallon byl členem vedení Blackhawks, když ho draftovali, vyšla z toho tato špatná smlouva.

Množství zranění nakonec Bollanda omezilo na pouhých 78 zápasů během dvou sezon u Panthers, než byl poslán do Arizony Coyotes, ačkoli za tuto organizaci nikdy neodehrál jediný zápas.

Cory Schneider (7x6 milionů dolarů)

Když New Jersey Devils udělali z Coryho Schneidera osmého nejlépe placeného brankáře v lize, nikdo ani nemrknul.

Schneider se ve svých 20 letech etabloval jako jeden z elitních brankářů NHL. Během svých prvních pěti sezon v NHL vedl Schneider s úspěšností zákroků 92,7 % mezi všemi brankáři, kteří odehráli alespoň 100 zápasů.

Zatímco v prvním roce smlouvy 2015/16 se Schneider poprvé dostal do Utkání hvězd NHL, krátce poté se situace zhoršila. Schneider sešel na pozici průměrného ligového brankáře. Mezi sezonami 2016/17 a 2019/20 - jeho posledními sezónami v New Jersey před vykoupením – Schneider zaznamenal bilanci 46-62-23 a úspěšnost zákroků 90,5 % k tomu.

