Dlouho očekávaný návrat. Do NHL naskočil 28. Čech

4. března 9:30Jiří Lacina
Vážné zranění kolene. Třiatřicet let. To nejsou zrovna příjemné okolnosti a dobrá pozice. Tomáši Noskovi se pořádně ulevilo, když se v úterý znovu objevil na ledě. Šedesát vynechaných zápasů je hodně, tím opojnější byl pocit znovu se zapojit do hry.
Média vítala Noska nadšeně, když psala o návratu „šampióna“, „emočním nakopnutí“ apod. Američané umí být patetičtí a v tomto případě i velmi milí.
Operace byla náročná, rehabilitace dlouhá a hlavně zpočátku bolestivá. Klub aktivoval českého hokejistu z listiny dlouhodobě zraněných hráčů, který tak na začátku března absolvoval svůj sezónní debut.
„Bylo to dlouhých šest měsíců. Jsem moc šťastný, že jsem zpátky v šatně a mezi klukama,“ řekl po utkání veterán deseti sezón NHL, který tímto zahájil svůj jedenáctý ročník.
Trenér Panthers Paul Maurice sliboval Noskovi kratší střídání a apeloval na to, aby hrál jednoduše. Chápal složité psychické rozpoložení a přál Čechovi, ať bere návrat především jako zábavu.
Výsledek bohužel zapadl do herního trápení obhájců Stanley Cupu. Florida padla s New Jersey 1:5 a zapsala osmou prohru z posledních deseti zápasů.
Nosek odehrál 10 minut a 21 sekund a stal se 28. Čechem, který v této sezóně zasáhl do NHL.
