Dlouhé noci v Columbusu. Vedení maká, na stole je směrem k létu skoro vše

Columbus Blue Jackets jsou naplno v pracovním režimu a generální manažer Don Waddell patří k nejvytíženějším mužům v celé NHL. Tým totiž ukázal, že úspěch nemusí být úplně daleko.

Jedním z důležitých témat je personální obsazení několika podpůrných pozic. Waddell hledá nového kondičního trenéra, video trenéra a možná i asistenta fyzioterapeuta. „Mám přes 300 životopisů. Dělám to jako loni – získám si co nejvíce informací, pak chci proces zúžit na týden. Vytipuji si lidi, které chci slyšet, a pak probíhají pohovory po telefonu nebo přes Zoom,“ uvedl.

Waddell také naznačil, že klub je otevřen výměnám obou prvních výběrů v draftu (#14 a #20). „Na sto procent,“ odpověděl na otázku, zda jsou volné, pokud přijde správná nabídka. Cílem je posunout se zpět do play-off, a pokud k tomu pomohou výměny za prověřené hráče, klub do toho půjde.

Ohledně hráčských smluv sdělil několik novinek. Jedná s agenty Ivana Provorova a Danteho Fabbra, přičemž oba hráči vyjádřili zájem zůstat v klubu. „Řekli mi to během výstupních rozhovorů. Oba chtějí zůstat a my uděláme, co dává smysl pro obě strany.“ James van Riemsdyk v podcastu Spittin’ Chiclets uvedl, že by rád zůstal. „Řekl jsem mu, ať ještě počká. Než si s Deanem sednu a projdeme všechny hráče, nemůžu slíbit nic konkrétního, ale určitě se o tom budeme bavit.“

Waddell rovněž uvedl, že neplánuje použít žádný buyout, což naznačuje, že třeba brankář Elvis Merzlikins zůstane v organizaci, pokud nepřijde výměna. V případě Daniila Tarasova zatím nerozhodl. „Volal jsem jeho agentovi, stejný jako má Fabbro. Řekl jsem, ať to teď necháme být. Nejsme ve spěchu. Má právo na arbitráž, ale to teď nehraje roli. Počkáme měsíc a pak se k tomu vrátíme.“

Damon Severson, který měl rozpačitý závěr sezony, zůstává součástí plánů. „Musí být. Měl lepší i horší období. Věříme, že ho dostaneme zpět do formy. Letní příprava bude klíčová.“

Yegor Chinakhov má před sebou poslední rok smlouvy a i když se spekuluje o jeho možném zapojení do výměn, Waddell hlavně řeší jeho zdraví. „Má dovednosti, umí bruslit i střílet. Ale měl několik zranění a to je problém. Musíme najít způsob, jak ho udržet zdravého a dostat z něj maximum.“

Ohledně dalších smluv Waddell potvrdil, že s nikým z hráčů, kterým skončí smlouva po příští sezoně (Boone Jenner, Erik Gudbranson, Cole Sillinger, Adam Fantilli), zatím rozhovory nezačal. „Všichni přijdou na řadu. Uvidíme, jestli má smysl začít teď, nebo postupně během léta.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+