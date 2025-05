Dle čísel vyrovnané, na ledě výprask. Edmonton válcuje Dallas

Edmonton Oilers si v sérii proti Dallasu zatím vedou suverénně při hře pět na pět. Po výborně ubráněné výhře 3:0 v druhém utkání série předvedli v Game 3 dominantní ofenzivní výkon a přehráli Stars vysoko 6:1. Série je po třech zápasech 2:1 ve prospěch Oilers (a to ještě parta Connora McDavida trestuhodně ztratila úvodní duel) a zatím to vypadá, že soupeře dokážou přehrát téměř v jakémkoli typu utkání.

„Musíte umět vyhrávat různými způsoby,“ řekl po utkání kapitán Connor McDavid, který si díky dvěma gólům upevnil vedení v bodování play off. „Někdy dominujete, jindy vám výjimečný výkon předvede brankář nebo rozhodnou speciální formace. Tentokrát to bylo pět na pět – a to je věc, na které jsme v posledních týdnech hodně zapracovali.“

Oilers přestříleli Dallas v rovnovážném stavu 9:3 za tři zápasy série a i v Game 3 byli výrazně efektivnější – pět branek v rovnovážné hře mluvilo jasně.

Ačkoli Dallas měl v utkání více střel (36:24), delší čas v útočném pásmu a podle očekávaných gólů i více šancí (4,22 ku 3,09), skóre bylo neúprosné. Edmonton trestal chyby a jeho klíčoví hráči byli výrazně produktivnější.

Brankář Stuart Skinner pochytal 35 z 36 střel a byl jedním z hlavních faktorů výhry. „Ve druhé třetině nás Dallas zatlačil, ale věděli jsme, že musíme zůstat klidní a odehrát silný závěr,“ hodnotil.

Zatímco Edmonton dokázal přežít tlak soupeře a odpovědět produktivní třetí třetinou, Dallas tentokrát odpověď nenašel. Jake Oettinger inkasoval šest branek a jeho forma v sérii zatím nestačí.

Ryan Nugent-Hopkins zaznamenal tři asistence, Zach Hyman přidal dva góly a deset hitů, Evan Bouchard a Evander Kane si připsali po dvou bodech. „Snažíme se každý přispět tím, co umíme. Dnes se nám to povedlo,“ uvedl Nugent-Hopkins.

Trenér Dallasu Peter DeBoer se už před zápasem snažil zlehčit statistické srovnání pět na pět. „Hráli jsme dvě kola bez dvou klíčových hráčů. Statistiky neříkají všechno,“ poznamenal. Jeho tým ale zatím marně hledá způsob, jak proti komplexní hře Edmontonu uspět.

Pokud Dallas nezareaguje v Game 4, hrozí, že série sklouzne do rukou Oilers podobně jako vloni, kdy se Edmonton v konferenčním finále prosadil díky lepší produktivitě i výkonům v brankovišti. Letos zatím potřebuje k převaze už jen dvě ze tří zmíněných výhod.

