Divoká třetí třetina v Columbusu, Washington vyhrál v Chicagu

Na dnešním programu bylo hned osm zápasů. Pojďme si je postupně zrekapitulovat.

COLUMBUS BLUE JACKETS - FLORIDA PANTHERS

2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Divoká třetí třetina





Závěrečná třetina byla pořádná divočina. Cousins prvně nevybíravě sestřelil Gudbransona a ten se s ním ihned začal prát. Netrvalo to ani moc dlouho, kohouti si prohodili role a Gudbranson si našel Cousinse. Povalil jej na zem a začala další bitka. Co se týče hokejové stránky, Columbus se v 57. minutě dostal na dostřel jedné branky, ale Florida dvakrát skóroval do prázdné a odvezla si výhru 5:2.

První bitka:

Gudbranson just came back to life like the Undertaker pic.twitter.com/NwmSjv2lz6 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) December 10, 2023

Druhá bitka:

29 penalty minutes for Gudbranson jumping Cousins.



4 assists for Reinhart, who is now tied for 4th in the NHL in points (37) with MacKinnon, Panarin & Pettersson pic.twitter.com/4sHHUAw7yx — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) December 10, 2023

Branky a nahrávky

8. Činachov (Marčenko, Gudbranson), 57. Voronkov (Laine, Werenski) – 2. Forsling (Barkov, Reinhart), 8. Verhaeghe (Reinhart, Forsling), 54. Barkov (Bennett, Reinhart), 59. M. Tkachuk (Mikkola), 59. Luostarinen (Barkov, Reinhart).

Statistika

Střely na bránu: 19 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 39 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Jet Greaves (CBJ) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:56

Anthony Stolarz (FLA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 59:57



Česká a slovenská stopa

David Jiříček (CBJ) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:43



Tři hvězdy utkání

1. Aleksander Barkov (FLA) 1+2

2. Jet Greaves (CBJ) 31 zákroků

3. Gustav Forsling (FLA) 1+1

EDMONTON OILERS - NEW JERSEY DEVILS

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Oilers přehráli Devils





Když se McDavid prosadil ve 45. minutě a zvýšil vedení na 3:0 pro Edmonton, mohlo se zdát, že je vymalováno. Jenže hosté odpověděli téměř okamžitě. Přesněji 31 vteřin nato snížil zpět na rozdíl dvou gólů Bratt. New Jersey to zkusilo od 56. minuty v šesti, dokonce se dostalo do velké šance, ale Pickard se blýskl a vychytal Jacka Hughese. Kane pár vteřin nato trefil prázdnou a rozhodl.

Branky a nahrávky

19. Ryan (Gagner, Kulak), 35. Bouchard (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 45. McDavid (E. Kane), 57. E. Kane (McDavid) – 45. Bratt (Hischier, Palát).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 58:46

Akira Schmid (NJD) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:03



Česká a slovenská stopa

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:59

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:04



Tři hvězdy utkání

1. Calvin Pickard (EDM) úsp. 96,3 %

2. Connor McDavid (EDM) 1+1

3. Jesper Bratt (NJD) 1+0

CHICAGO BLACKHAWKS - WASHINGTON CAPITALS

2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Caps skórovali třikrát v sedmi minutách





V United Center se dnes lámal chleba ve druhé třetině. Inkasovaný gól z hokejky Kurasheva vyburcoval hosty ke zlepšenému výkonu a Caps třemi góly v rozmezí sedmi minut připravili Chicago o šanci na třetí výhru v řadě.

Branky a nahrávky

27. Kurashev (S. Jones, Bedard), 59. Murphy (Bedard, Kurashev) – 29. Mantha (McMichael), 34. D. Strome (Edmundson, Ovečkin), 36. Dowd (Malenstyn, Jensen), 56. Dowd (Aube-Kubel, Malenstyn).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 27 | Přesilová hra: 0/6 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 32



Kdo se postavil do brankoviště?

Arvid Söderblom (CHI) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:32

Darcy Kuemper (WSH) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:08



Tři hvězdy utkání

1. Nic Dowd (WSH) 2+0

2. Dylan Strome (WSH) 1+0

3. Anthony Mantha (WSH) 1+0

MONTREAL CANADIENS - NASHVILLE PREDATORS

1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Těsné vítězství pro Predators





Hokej, který příliš branek nenabídl. Což je minimálně překvapivé, neboť k vidění bylo poměrně hodně vyloučení. Hosté se v osmadvacáté minutě dostali do vedení 2:0 po dvou brankách Sissonse a to jim stačilo na dva body. Domácí ještě měli lehký tlak ve třetí části, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.

Branky a nahrávky

40. J. Evans – 12. Sissons (F. Forsberg, Josi), 28. Sissons (Fabbro, Josi).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 32 | Přesilová hra: 0/6 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 58:32

Juuse Saros (NSH) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 59:58



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:36



Tři hvězdy utkání

1. Colton Sissons (NSH) – 2+0

2. Brendan Gallagher (MTL) – 0+0

3. Juuse Saros (NSH) – 37 zákroků

NEW YORK RANGERS - LOS ANGELES KINGS

4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Rangers přehráli Kings





Domácí po dvou třetinách vedli o dva góly. Třetí část byla pro fanoušky v MSG zajisté zajímavá. Sudí rozdal hned osmatřicet trestných minut, hosté zdramatizovali kontaktním gólem zápas, ale vyrovnat se jim už nepodařilo. Rangers nakonec zvítězili 4:1.

Branky a nahrávky

29. Zibanejad (Trocheck, Panarin), 38. Vesey (Bonino), 52. Brodzinski (Trocheck, Fox), 56. Cuylle (Trocheck, Brodzinski) – 47. Danault (Kempe, Kopitar).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 2/5 – 1/3 | Trestné minuty: 22 – 26



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (NYR) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:36

Pheonix Copley (LAK) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Quick (NYR) – 25 zákroků

2. Vincent Trocheck (NYR) – 0+3

3. Jonny Brodzinski (NYR) – 1+1

ANAHEIM DUCKS - WINNIPEG JETS

2:4 (0:0, 1:0, 1:4)

Skvělá třetí třetina Jets





Anaheimu se sice povedlo na začátku třetí třetiny dostat do vedení 2:0, ale už po 43 sekundách zaveleli hosté k obratu. Čtyřmi góly skóre otočili a odváží si z Honda Center vítězství 4:2. Jedinou kaňkou na vítězství je pro Winnipeg zranění Kyla Connora, který zápas opustil na začátku druhé třetiny.

Branky a nahrávky

37. Killorn (Terry, Max Jones), 42. Henrique (Silfverberg, Gudas) – 42. Niederreiter (Naměstnikov, Dillon), 46. M. Barron (Morrissey, D. Gustafsson), 59. Vilardi (Morrissey, DeMelo), 60. Scheifele (Ehlers).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 0/5 | Trestné minuty: 28 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:35

Connor Hellebuyck (WPG) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:26



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:07



Tři hvězdy utkání

1. Gabriel Vilardi (WPG) 1+0

2. Alex Killorn (ANA) 1+0

3. Cam Fowler (ANA) 0+0

SEATTLE KRAKEN - MINNESOTA WILD

0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Minnesota vynulovala Seattle





Minnesota prohloubila krizi Seattlu, na stadionu Krakenu vyhrála 3:0 a uštědřila mu osmou porážku v řadě. Skóre střetnutí otevřel v 8. minutě Matthew Boldy a hubený výsledek 0:1 vydržel až do třetí třetiny. V 53. minutě navýšil náskok hostujícího celku rakouský útočník Marco Rossi a konečnou podobu dal výsledku Joel Eriksson Ek, jenž v posledních vteřinách střetnutí poslal kotouč do prázdné brány Seattlu.

Branky a nahrávky

8. Boldy (Kaprizov), 53. Rossi (Zuccarello), 60. Eriksson Ek (Hartman).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 57:25

Filip Gustavsson (MNS) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Filip Gustavsson (MNS) – 24 zákroků

2. Matthew Boldy (MNS) – 1+0

3. Joey Daccord (SEA) – 23 zákroků

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SAN JOSE SHARKS

5:4sn (0:1, 2:0, 2:3 - 0:0)

Nájezdy pro Vegas





Hosté se dostali do vedení už v devětadvacáté vteřině. To jim vydrželo až do 26. minuty, kdy srovnal Marchessault. V 57. minutě Vegas vedlo 4:2 a zdálo se, že zápas vyhraje. Jenže hosté dvakrát udeřili a zápas dostali až do prodloužení. V něm gól nepadl, a tak musely rozhodovat nájezdy. V těch skórovali pouze domácí, čímž si vybojovali bod navíc.

Branky a nahrávky

26. Marchessault (B. Hutton), 36. Stephenson (Pietrangelo, Stone), 42. McNabb (Eichel, Korczak), 50. Marchessault (Stephenson, Whitecloud), rozh. náj. Eichel – 1. Ferraro (Burroughs, Granlund), 44. Hoffman (Granlund, Kähkönen), 57. Addison (Bailey, Zadina), 60. Hoffman (Hertl, Barabanov).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 39 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jiří Patera (VGK) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 65:00

Kaapo Kähkönen (SJS) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 63:27



Česká a slovenská stopa

Jiří Patera (VGK) – 35 zákroků, odchytal 65:00

Filip Zadina (SJS) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:32

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 28:46

Jan Rutta (SJS) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:45



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Marchessault (VGL) 2+0

2. Mike Hoffman (SJS) 2+0

3. Jack Eichel (VGK) 0+1

Share on Google+