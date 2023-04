Divoká Florida. Čelila skoro šedesáti střelám, sama dala sedm gólů

Floridě výtečně vychází konec základní části a zdá se, že hrozba neúčasti v play off bude zažehnána. Pozorný fanoušek si asi všimne, že Panthers nahrál lehký los, nicméně i tak je z toho pět výher v řadě – a to se počítá. Zápasy Panthers navíc náramně baví.

Něco se totiž změnilo. Ke konci března nářezy od Philadelphie, Toronta či Ottawy. Ale od té doby zmiňovaná šňůra výher a razantní zlepšení v produktivitě.

Vždyť z posledních čtyř utkání se jen jednou stalo, že by Florida nevstřelila alespoň pět branek. Buffalo udolala 2:1, celky Columbusu i Ottawy musely kousat sedmigólové příděly.

Ale když byla řeč o tom, že jsou její zápasy zábavné, bylo tím míněno i to, že nebezpeční jsou také soupeři. Není to o tom, že by se lusknutím prstu zlepšila defenziva Panthers natolik, aby najednou vůbec neinkasovala.

Průměr gólů šel sice strmě dolů, ale například dnes v noci, při výhře 7:2 nad Ottawou, musel brankář Floridy Alex Lyon čelit skoro šedesáti střelám! Abychom byli přesní, zapsal 56 zákroků, dvakrát inkasoval.

Obecně se stal zachráncem Floridy. Naskočil v nouzi, jelikož Spencer Knight je v asistenčním programu hráčské asociace a Sergej Bobrovskij bojuje s nemocí. Třicetiletý Američan ale ukazuje zkušenosti a hlavně skvělou formu. V posledních třech zápasech má úspěšnost zákroků 97,5 %.

„Lyon? Byl neuvěřitelný,“ chválil kapitán týmu Aleksander Barkov svého gólmana. „Nehráli jsme nejlíp, ale využili jsme toho, co nám soupeř nabídnul.“

Do konce základní části zbývá pár zápasů a vypadá to, že by Florida mohla proklouznout dál. Díky zlepšené produktivitě, ale i zachránci Lyonovi.

„Alex byl prostě výborný,“ dodal trenér Panthers Paul Maurice. „Jsem za něj moc šťastný, protože od svého prvního povolání nahoru z farmy na sobě tvrdě pracoval. Zaslouží si to. Nebylo to pro něj jednoduché, ale zvládá to perfektně.“

