Divočina v Ottawě. Mění se GM, nový majitel vyčítá lize zatajování i reklamy na sázení

Ottawa je v poslední dnech pořádně v centu dění. Bohužel pro Senatos, není to z dobrých důvodů. V uplynulých dnech byl útočník Shane Pinto suspendován na 41 zápasů za porušení pravidel ohledně sázení, následně byl týmu odebrán výběr v prvním kole draftu. A aby toho nebylo málo, odejit byl generální manažer.

Ten sice oficiálně odešel sám, nicméně zprávy ze zámoří naznačují, že to byl spíše vyhazov, a to za jeho roli v neplatné výměně Jevgenije Dadonova.

Takhle si asi start do své nové kapitoly nový majitel týmu Michael Andlauer nepředstavoval. "Mých prvních 30 dní ve funkci majitele Ottawy Senators předčilo všechna očekávání," řekl Andlauer na středeční tiskové konferenci. "Bohužel, posledních deset dní už to pro mě tak zábavné nebylo."

Andlauer, který byl do funkce majitele uveden teprve 21. září, vyjádřil velkou frustraci z obdržení dodatečného trestu za Dadonovovu výměnu, což bylo něco, co se nestalo pod jeho dohledem.

"To je otázka, kterou byste museli položit NHL.... Proč jsem to zdědil, to je nad moje síly. Nebyl důvod, aby zkoumání celé situace trvalo tak dlouho," řekl Andlauer o trestu uděleném za nepovedenou výměnu, k níž došlo v březnu 2022. "Věděl jsem o tom, proběhl proces due diligence. Za mě je to velký faktor.“

Tohle i to, že o Pintově problému NHL věděla dlouho před tím, než klub koupil ho pořádně naštvalo. "Možná nechtěli narušit prodej, aby se ujistili, že prodávající dostane nejlepší možnou cenu," řekl trpce. „V souvislosti se situací kolem Pinta jsme nedostali všechna fakta.“

Svého mladého útočníka se navíc zastává. Problém vidí jinde. "Jsou vystaveni mnohem většímu tlaku než kterákoli jiná generace," dodal Andlauer. "Tihle kluci jsou třeba zranění a neví co s časem. Tak vezmou do ruky mobil a vidí Waynea Gretzkyho, který jim říká, ať vsadí.“

