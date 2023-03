Divočáci se postaví Ostrovanům, šlágrem bitva o Floridu!

Nejprestižnější hokejová liga světa bude mít z úterý na středu řádně našlapaný program. Buly padne celkem na deseti stadionech. Senátoři vyzvou v odvetě Detroit, opět zvítězit může Buffalo a probrat se musí Seattle. Další skalp budou moci získat Tučňáci a rozjetý Boston. Naopak cestu z krize hledá Winnipeg.

V 1:00 uvidí Canadian Tire Centre střetnutí Senátorů s Red Wings. Dopředu je jasné, že půjde o vypjatý duel, jelikož hlavní město kanady dělí od svého soka pouhé dva body. Senators mají navíc v zádech dvě vítězství, a to poslední navíc proti Detroitu. Ten má tedy soupeři co vracet.

Ve stejný čas na nás čeká bitva o Floridu. Pantery stále trápí rozkolísaná forma, což má za následek přibližování konkurence v podobě Ottawy. Blesky ovšem také nepředvádějí výkony, na které jsme u nich byli zvyklí. Naposledy dostaly pořádně naloženo v Pittsburghu.

Trojlístek bitev startujících v 1:00 uzavře utkání mezi Šavlemi a Modrokabátníky. Buffalo válí a brankami do sítě soupeře rozhodně nešetří. Před nedávnem si poradilo s oběma celky z Floridy a k tomu přidalo i skalp Washingtonu. Nyní jej čeká Columbus, který v posledních duelech překvapil.

Ve 2:00 narazí Minnesota na Ostrovany. Celek z Long Islandu si po neúspěchu s LA zpravil chuť proti Winnipegu, který se utápí v krizi, a pojistil si tak místo v Metropolitní divizi. Divočáci jsou ještě ve větší formě a bodovali již pošesté za sebou, i když se naposledy na výhru proti Blue Jackets pořádně nadřeli.

Ve výše zmíněném čase odstartují i další tři duely. Predátoři po střetnutích s papírově slabšími soupeři změří síly s Tučňáky. Ti si konečně našli po změnách v sestavě cestu z krize, což potvrdili vysokým vítězstvím na Tampou Bay. Nicméně Nashville potřebuje bodovat, aby udržel krok s konkurencí, která v Centrální divizi rázně přidávána plynu.

Hrát se bude také v St. Louis, které doplácí na výměny svých hvězd a zapsalo již pátou porážku v řadě. Seattle, který bude v pozici hostujícího celku ovšem nemá vůbec jednoduchou pozici, jelikož se mu také herně nedaří. Po nečekaném neúspěchu se Žraloky totiž nestačil na Boston a Toronto.

Pro fanoušky se otevře i aréna ve Winnipegu. Jets potřebují nutně zabrat, jelikož jejich bídy využilo jak Colorado, tak Minnesota a Tryskáči jsou rázem na čtvrtém místě Centrální divize. Proti bude Los Angeles, které nyní také nemá nejlepší zápasovou bilanci.

Ve 3:00 startuje souboj odpadlíků mezi Arizonou a Chicagem. Kojoti po dobrých výkonech schytali dva výprasky a nyní budou vzdorovat Blackhawks. Ti se po pěti překvapivých vítězstvích v řadě nestačili na Kačery, kteří zastavili tuto spanilou jízdu Chicaga.

Do akce půjde čas stejný čas i Calgary. Plamenům už se prohry začínají výrazně kupit a v tabulce to nevypadá vůbec dobře. Nyní navíc přijede silný Boston, který nedávno ještě posílil svou sestavu. Medvědi ovládli posledních sedm duelů v řadě, takže Flames budou mít co dělat, aby tento kolos zastavili.

Noc nám uzavře souboj mezi Žraloky a Montrealem ve 4:30 ráno. Žraloci se již zbavili své největší hvězdy, jelikož jejich letošní výkony jsou opět zoufalé, a tak se naděje upínají k draftu. Canadiens dál urputně bojují s rozsáhlou marodkou, ale i přes některé dobré zápasy to letos na úspěch prostě nevypadá.

