Dilema v Dallasu. Jak podepsat Robertsona a co s legendárním Bennem?

3. května 14:00David Zlomek
Dallas Stars mají za sebou hořké vypadnutí v prvním kole play-off s Minnesotou, ale to největší drama je teprve čeká v kancelářích. Hlavní postavou nadcházejícího léta nebude nikdo jiný než Jason Robertson. Ten letos v základní části naprosto dominoval, nasázel 45 gólů, posbíral 96 bodů a v podstatě sám táhl ofenzivu Stars. Jenže co dál?
Podle uznávaného experta Elliotta Friedmana z podcastu 32 Thoughts si Robertson svou pozici pro vyjednávání nemohl připravit lépe. „Jason Robertson svou část práce odvedl,“ uvedl Friedman s tím, že útočník stoprocentně naplnil očekávání, která na něj klub kladl.
Dallas zvolil před sezonou riskantní strategii a Robertsonovi vzkázal, aby se soustředil výhradně na hokej. „Stars mu řekli: ‚Nestarej se o smlouvu. Uvidíme, jak se sezona vyvine, a uvidíme, co se stane, až skončí.‘ On dal 40 gólů, v play-off přidal dalších pět v prvních šesti zápasech. Svou práci odvedl a oni teď nebudou mít jinou možnost než mu zaplatit. Věřím, že to bude kolem 12 milionů dolarů ročně,“ odhaduje Friedman budoucí gáži hvězdného křídla.
Robertson se podle něj bude dívat na smlouvy největších es ligy. „Bude chtít to samé, co dostal Mikko Rantanen. Vzhledem k tomu, jak se to vyvinulo, bych byl překvapený, kdyby to nedostal,“ dodal expert s tím, že jiná cesta než podpis prakticky neexistuje: „Jediný jiný způsob by byl, kdyby se Robertson z nějakého důvodu rozhodl jít jinam, ale nemám žádný důvod tomu věřit. Budou to muset udělat.“
Jenže takový zásah do platového stropu s sebou nese dominový efekt, který může zkomplikovat situaci dalším hráčům, například Mavriku Bourqueovi. „Musí dát novou smlouvu i jemu. V play-off dal sice jen jeden gól, ale byl důležitý. Jen si říkám, jestli na něj budou mít místo. Když k tomu přičtete těch zhruba dvanáct milionů pro Robertsona, může být pro ně problém tam nacpat další kousky, jako je právě Bourque,“ varuje Friedman před hrozící platovou tísní v Texasu.
Kromě mladých pušek ale Dallas řeší i jednu velmi citlivou a sentimentální otázku týkající se Jamieho Benna. Kapitán a ikona organizace se po sezoně stane nechráněným volným hráčem a ve svých 36 letech stojí na životním rozcestí. „Tady jde o velké rozhodnutí. Obrovské,“ zdůraznil Friedman. „Největší výzvou je, že jde o klubovou legendu, které se bude vyřazovat dres, ale člověk vlastně neví, kdo tu volbu vlastně udělá. Bude to Benn, kdo se rozhodne o konci? Nebo to budou Stars, kdo určí, kam to povede?“