Díl třetí: Jak jsem zjistil, že mě vyměnili

Momenty, kdy se hráči dozvědí, že byli vyměněni, se mnohdy předhání v bizarnosti. V dnešní době, kdy je společnost doslova přehlcena informacemi ze sociálních sítí, se tak nejčastěji děje právě prostřednictvím internetu.

Ovšem v době, kdy svět ještě nebyl připojen na tento technologický milník a mobilní telefon byl pouhým výplodem sci-fi, docházelo mnohdy až k neuvěřitelným situacím.

Vyprávět o tom by mohl třeba legendární útočník Wendel Clark. Když byl v roce 1994 vyměněn z Toronta do Quebecu za Matse Sundina, zjistil to z rádia na pumpě při tankování.

Jamie McLennan

6. března 2004: Vyměněn z Calgary s Blairem Bettsem a Gregem Moorem do NY Rangers za Chrise Simona a výběr v sedmém kole draftu (Matt Schneider) 2004.

„Byli jsme tenkrát s Flames v Dallasu. Prohráli jsme. Zůstali jsme přes noc, protože nás o dva dny později čekala cesta do Colorada. Po prohraném zápase jsem šel s pár spoluhráči do baru. Vrátili jsme se pozdě, snad v 5 hodin ráno. Měli jsme něco upito a v hotelové hale jsme potkali Darryla Suttera (tehdejší GM a trenér Flames), který přecházel po místnosti sem a tam. Dělali jsme, že ho nevidíme a rychle jsme zmizeli na pokoj. Autobus na letiště pak odjížděl v 11 hodin. Chvíli předtím jsem tak sešel do haly, kde jsem znovu potkal Darryla. Zavolal na mě a v podstatě mi jen řekl: 'Právě jsme tě vyměnili do New Yorku. Tečka.' Byl jsem překvapený. Pamatuju si, jak jsem se ho jen ptal: 'Je to proto, že jsem přišel pozdě?' Darryl se zasmál a řekl ne, což trochu uvolnilo napětí.“

Andrew Ference

10. února 2007: Vyměněn z Calgary spolu s Chuckem Kobasewem do Bostonu za Brada Stuarta, Wayna Primeaua a výběr ve čtvrtém kole (z Capitals; TJ Brodie) draftu 2008.

„V Calgary jsme měli dobrý tým. Byli jsme na tripu v Buffalu, když jsme se po zápase usadili v autobusu, aby jsme odjeli k dalšímu utkání. Myslím, že do Detroitu. Autobus se ovšem ne a ne rozjet. Říkali jsme si: 'Co se sakra děje?' Nakonec jeden z našich asistentů trenéra nastoupil do autobusu, přisedl si ke mně a řekl mi: 'Darryl chtěl, abych ti řekl, že jsme tě právě vyměnili.' Byl to hrozný pocit, sedět tam se všemi svými spoluhráči a slyšet něco takového. O minutu později, co jsem se dozvěděl, že mě vyměnili do Bostonu, jsem si vystoupil a vyhrabal si zavazadla zpod autobusu. Měl jsem štěstí, že v tu chvíli kolem mě procházel Toni Lydman, což byl můj bývalý spoluhráč, který v té době hrál za Buffalo. Když jsem mu řekl, že mě právě vyměnili, nabídl mi odvoz do hotelu, odkud jsem pak zavolal své ženě a druhý den pak odletěl do Bostonu.“

„Je to zvláštní, když vás takhle vytáhnou z autobusu. No zvláštní… Je to spíš na ho*no. V té chvíli se vám honí v hlavě milion věcí. Třebaže máte jen jeden oblek a pár párů spodního prádla. Když je člověk doma, může jít domů, říct to rodině, ale uprostřed tripu je to docela divoké. No mohl jsem dopadnout hůř. Znám kluky, kteří se o svém trejdu dozvěděli z internetu. Nemohli tomu kolikrát ani uvěřit.“

Patrik Lalime

24. března 1998: Vyměněn z Pittsburghu do Anaheimu za Seana Prongera

„Byl jsem v Grand Rapids. Po nováčkovské sezóně jsem podepsal v IHL, abych si vůbec zachytal nějaký ten zápas, protože v NHL jsem byl bez smlouvy. S týmem jsme tehdy byli v Milwaukee, když mi volala žena: 'Právě tě vyměnili do Anaheimu.' Říkal jsem si: 'Co je to za blbost. Vždyť by mi to zavolal můj agent. Někdo by se se mnou přeci spojil.' Manželka ale pokračovala: 'Moje teta mi řekla, že to slyšela v radiu.' Fakt jsem tomu vůbec nevěřil. Volal jsem agentovi, který mi řekl: 'Počkej, já to zkontroluju.' A za chvíli mi to potvrdil. Vzpomínám si, jak jsem předtím říkal ženě, že je to kravina, že teta vůbec nerozumí hokeji. Blížila se uzávěrka přestupů, výměna byla ve hře, ale nečekal jsem to. Hlavně mě ani nenapadlo, že se o své první výměně dozvím od tety, která nezná ani hokejová pravidla.“

Andrew Raycroft

24. června 2006: Vyměněn z Bostonu do Toronta Maple Leafs za Tuukku Raska

„Byli jsme na dovolené se snoubenkou v Itálii. Týden předtím jsme se zasnoubili, takže se toho tenkrát dělo hodně. Zavolal mi to uprostřed noci můj agent. Přišla mi poté spousta milých zpráv, ale ve skutečnosti jsem na žádnou z nich neodpověděl. Pár dní jsem nebyl schopný o tom vůbec mluvit. Trvalo mi, než jsem to vstřebal. Když jsem se vrátil domů, byl to blázinec. S pár přáteli jsem tak raději ještě na pár dnů vypadl do Švédska, kde jsem si ještě chvíli užíval, než jsem začal řešit přesun do Toronta.“

