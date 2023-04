Díl pátý: Jak jsem zjistil, že mě vyměnili

Že výměny významně zasahují do životů jejich aktérů, dosvědčuje i pátý (a závěrečný) díl této série, v které někteří vybraní hráči popisovali častou neuvěřitelnost a bizarnost, jež tyto situace skýtají.

Sám Jaromír Jágr se po své výměně z New Jersey na Floridu nechal slyšet: „Není jednoduché se sebrat, všechno sbalit a bez tréninku jít odehrát dva víkendové zápasy ve dvou dnech za dva různé týmy. Ale nedá se nic dělat, v NHL jsme jen a jen zboží.“

Wes Walz

2. ledna 1992: Vyměněn Bostonem s Garrym Galleyem a výběrem ve třetím kole (Miloš Holaň) draftu 1993 do Philadelphie za Gorda Murphyho, Briana Dobbina, výběr ve třetím (Sergej Žoltoks) a čtvrtém kole (Charles Paquette) draftu 1993.

„Nikdy na to nezapomenu. Mike Millbury (tehdejší GM Bruins, pozn. autora) si mě zavolal k sobě do kanceláře.

V té době jsem toho moc nenahrál. Večer předtím jsem nastupoval jen na pár minut ve čtvrté lajně s Chrisem Nilanem a Lyndonem Byersem. Vzpomínám, že jsme v tom mači měli dva minusové body, moc jsme se nepředvedli a já měl za to, že budu mít pohovor právě kvůli mé špatné hře. Jednoduše, myslel jsem si, že mi Mike řekne něco ve smyslu 'musíš se zlepšit’.

Jenže, jen jak jsem se usadil v křesle, řečena mi byla věta, na kterou do své smrti nezapomenu: 'Poslouchej, vyměnili jsme tě.' Mike ke mně pak promlouval možná ještě další dvě minuty, ale já jsem ho vůbec nevnímal. Možná proto mě poslal hned pryč. Viděl, že ho vůbec neposlouchám.

Moje žena byla tehdy těhotná a všichni, co si prošli podobnou situací, mi jistě dají za pravdu, že výměna je složitým obdobím. Na druhou stranu, většina manželek nebo partnerek hráčů NHL chápe, že k takovým situacím jednoduše dochází. Je to nedílnou součástí vztahu.

My jsme byli tehdy hodně mladí — bylo nám dvaadvacet —, vlastně jsme byli ještě děti. Děti co měly děti a do toho všeho to stěhování. Zkušenost k nezaplacení.“

Colby Armstrong

26. únor 2008: Vyměněn Pittsburghem s Angelem Espositem, Erikem Christensenem a první volbou draftu 2008 do Atlanty za Mariána Hossu a Pascala Dupuise.

„Byli jsme s týmem zrovna na Long Islandu v takovém starším hotelu. Bylo zvykem, že jsem měl na venkovních tripech za spolubydlícího Sida (Sidney Crosbyho, pozn. autora). Ten si ale tenkrát udělal šeredný výron v kotníku a já jsem dostal svůj vlastní pokoj. Přišlo mi to divné. V duchu jsem si říkal: 'Měli mě dát přeci k jinému spoluhráči…' Později — a vlastně dosud — jsem se nemohl zbavit dojmu, že vedení Penguins už v té době o mém odchodu dobře vědělo.

Na pokoji mi pak volala máma, že viděla v televizi informaci o mojí výměně. Byl to šok. Chvíli předtím jsem si dával šlofíka před zápasem s Islanders, na který jsem se měl jít za pár minut připravovat, a vzápětí jsem vůbec nevěděl, co se mnou bude. Fakt mě to zaskočilo.

Rozhovor s mámou probíhal asi tak:

'Ahoj. Co děláš?'

'Spal jsem. Večer hrajeme zápas.'

'Ach, ty to nevíš?'

'Co mám vědět?'

'Vyměnili tě!'

'Kam?'

'Do Atlanty.'

Pak jsem řekl nějaký to slovo s 'F' na začátku, což jsem před mámou snad nikdy předtím neřekl. Měli jsme dobrý tým. Sid byl sice zraněný, ale pořád jsme vyhrávali. Proto mě to překvapilo.“

Ryan Johansen za Setha Jonese

6. leden 2016: Ryan Johansen vyměněn z Columbusu do Nashvillu za Setha Jonese.

Na mezinárodním letišti v Columbusu se oba hráči navečer jejich vzájemné výměny potkali a vedli vřelý dialog, který zaznamenal jeden hokejový novinář deníku The Columbus Dispatch:

Look who I ran into last night at the airport. Great player better guy pic.twitter.com/VpAiPhctHm — Ryan Johansen (@RyanJohansen19) January 8, 2016

Jones: 'Nechtěl bys bydlet v mém bytě v Nashvillu?'

Johansen: 'To by bylo fajn. Díky, beru! Nabídl bych ti to samé, ale mám tam spolubydlícího…'

Povídali si asi 20 minut, podali ruce, popřáli štěstí a rozjeli se do svých nových působišť.

