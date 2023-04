Díl čtvrtý: Jak jsem zjistil, že mě vyměnili

Hokej (nejen) v NHL je pořádně tvrdý byznys. Postupně to zjistila většina hráčů, Gretzkym počínaje a tím nejposlednějším farmářem konče. Tamní trh nezná slitování, ignoruje vůli i zájem hráče, vzdálenosti i rodinné vazby.

Takový Lee Stempniak byl vytrejdován z Calgary do Pittsburghu jen necelý týden poté, co se jeho ženě narodila dvojčata. Někdejší útočník Jerred Smithson dokonce vezl manželku do porodnice, když se dozvěděl, že byl ze sluncem zalité Floridy odejit do vymrzlého Edmontonu.

Ray Ferraro

13. listopadu 1990: Vyměněn z Hartfordu do NY Islanders za Douga Crossmana.

„Když mě v devadesátém roce poprvé vyměnili, prakticky ještě nebyly mobily.

Přišel jsem domů z tréninku a na záznamníku jsem měl zprávu, abych zavolal Eddiemu Johnstonovi, našemu generálnímu manažerovi. Tak mu volám, ale sekretářka mi říká, že je na pracovním obědě. Čekám tedy až zavolá zpátky. Zazvoní telefon, zvednu ho a slyším: 'Ahoj Rayi, tady Bill Torrey z Islanders.' Ani ho nenechám pokračovat: 'Asi jdu do vašeho týmu, že jo?' A on mi odpovídá: 'Proboha, ty to ještě nevíš?' 'Teď už jo,' říkám jenom.“

18. března 2002: Vyměněn Atlantou do St. Louis za výběr ve čtvrtém kole (dříve získané od Carolina Hurricanes; Atlanta si vybrala Lane Mansona) draftu 2002.

„Výměnu z Atlanty jsem tak nějak čekal, jen jsem nevěděl kdy přesně a kam. Stalo se tak, že do jednoho zápasu — už si nepamatuju, proti komu to bylo — jsem nebyl nominovaný a o jeho třetí třetině, kterou jsem trávil na tribuně, mě zavolali do kanceláře Dona Waddella (GM Thrashers, pozn. autora). Tam jsem si po telefonu promluvil s Larry Pleauem, který tenkrát dělal generálního manažera Blues. Druhý den dopoledne jsem už letěl do St. Louis, abych stihl večerní utkání. Měl jsem málo času na rozloučení, všechno bylo hrozně rychlé, ale byl jsem rád, že si zahraju za tým, který postoupí do play-off. Dobře jsem věděl, že je to moje poslední sezóna a tedy poslední šance zahrát si o Stanley Cup.“

Landon Ferraro

Rayův syn a současný hráč německého Kolínu nad Rýnem (DEL), který v NHL odehrál 77 zápasů za Detroit, Boston a Minnesotu, komentoval výměny svého otce:

„Vzpomínám si, že někdy to bylo vážně šílený. Když nebyly mobily, bylo to většinou o tom, že otec reagoval na zprávu 'zavolejte mi zpátky'. Prý jsem jednou — když mi bylo asi pět — zvedl zvonící telefon, a když jsem ho předal tátovi, tak se dozvěděl, že byl vytrejdovaný.

V dětství jsem nikdy nežil na jednom místě déle jak čtyři roky. Neměl jsem tak žádné skutečné přátele. Zároveň jsem se ale naučil přizpůsobovat, rychle poznávat nové lidi a hledat způsoby, aby vše fungovalo.

Žil jsem v New Yorku, Los Angeles, Vancouveru nebo v Atlantě, takže jsem toho dost viděl. A třeba takový vánoce na pláži v L.A. nebyly vůbec špatný…“

Martin Biron

27. února 2007: Vyměněn z Buffala do Philadelphie za výběr v druhém kole draftu 2007 (T.J. Brennan).

„V době uzávěrky přestupů jsme hráli v Torontu. Ten den ráno jsem přišel do šatny a zapnul televizi, abych se podíval, kdo byl zatím kam vyměněn, když ke mně přišel jeden z asistentů s tím, že mě chce vidět Lindy (Ruff - trenér Sabres). Nejdřív jsem myslel, že je naštvaný, že se rozptyluju přestupní uzávěrkou. Jenže Lindy mě usadil a říká: 'Marty, kdybys měl na výběr, chtěl bys být dnes vyměněn?' Řekl jsem jen: 'Nevím, nemám nad tím kontrolu, tak to neřeším.' Jenže on pokračoval: 'Jo, ale chceš být přece brankářskou jedničkou?' Já na to: 'To jo, ale to budu spíš řešit až v létě.' Lindy mě ale přerušil a říká: 'Hele, právě jsme tě vyměnili.' Zeptal jsem se: 'OK. A kam?' Jeho odpověď mě zaskočila: 'To ještě nevíme. Snažíme se to dokončit, ale v podstatě jsi vyměněný.’ Takže jsem ani nešel na ranní rozbruslení, jen jsem se osprchoval, převlékl a vrátil se do hotelu. Odtud jsem pak zavolal rodině. Samozřejmě jejich reakce byla: 'Kam?' Jenže já to pořád nevěděl. Díval jsem se na televizi, abych to zjistil. Pamatuju si dokonce jednoho reportéra z TSN, kterého se ptali, jestli byli všichni hráči Sabres na rozbruslení a on odpověděl, že ano. Smál jsem se a říkal si, že asi nejsem příliš významný hráč. Až později si všimli, že byl na ledě jen jeden brankář.

Asi až o dobrou hodinu později, co mi Lindy řekl o trejdu, jsem měl telefonát s Darcy Regierem (tehdejší GM Sabres, pozn. autora), který mi řekl, že mám večer odletět do Bostonu. 'Byl jsem vyměněn do Bostonu?' Ptám se. 'Vždyť to nedává žádný smysl.' A on na to: 'Ale ne, byl jsi vyměněn do Philadelphie. Zítra hraje v Bostonu.’ A bylo to.“

