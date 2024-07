To je teda léto! Ryan O'Reilly se usmívá od ucha k uchu od chvíle, kdy Predators na začátku měsíce podepsali smlouvy s ceněnými volnými hráči Stevenem Stamkosem, Jonathanem Marchessaultem a Bradym Skjeiem. „1. července to pro mě byly Vánoce,“ usmál se O'Reilly.

Útočník Nashvillu Predators Ryan O'Reilly, který v roce 2019 pomohl St. Louis Blues k jejich jedinému Stanley Cupu, má po náročné sezoně podobné ambice i letos.

„Je těžké vyhrát,“ uznal O'Reilly. „Ale myslím, že někde uvnitř sebe věřím. Máme tolik dobrých hráčů v organizaci, navíc bylo super vidět, že se posílí a udělaly se velké letní akvizice.“

Tyto přírůstky do kádru zahrnovaly výdaje ve výši více než 100 milionů dolarů za příchod hvězdných útočníků Stevena Stamkose a Jonathana Marchessaulta a obránce Bradyho Skjeie. Rovněž byla prodloužena smlouva s brankářem Juuse Sarosem o osm let.

„Několik z nás si mezi sebou posílalo zprávy a říkalo si: 'Co se to děje? Slyšíte zvěsti o tom, co se chystá, snažíte se tu a tam mluvit s vedením, ale jak to přichází, tak si jen říkáte: 'A je to tady,'“ popisoval O'Reilly.

Predators se do play off kvalifikovali v devíti z posledních deseti sezón, přičemž nejlépe se jim vedlo v ročníku 2016/17, kdy ve finále Stanley Cupu prohráli proti Pittsburghu Penguins.

Teď ale může být vše jinak. Silné sezony za sebou mají zkušení borci typu Filipa Forsberga (94 bodů, což je kariérní maximum), obránce Romana Josiho (85 bodů) a O'Reillyho (69 bodů, nejvíce od ročníku 2018/19). To dodalo vedení klubu dostatek sebevědomí k tomu, aby provedlo výrazné změny v sestavě.

„Organizace vidí, že tu máme okno na úspěch. Máte Forsberga v nejlepších letech, máte Josiho v nejlepších letech, právě jste podepsali Sarose v nejlepších letech, pojďme to zkusit,“ burcoval O'Reilly.

„Myslím, že loni jsme ukázali, že jsme odvedli skvělou práci, že jsme dál, než jsme si mysleli, že se nám tolik mladých kluků zvedlo a hrálo dobře… Našli jsme identitu, teď do toho musíme kopnout,“ zakončil.

