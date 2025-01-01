Díky, Dobby! Jeden z nejzábavnějších gólmanů NHL ukončil kariéru

6. srpna 11:30David Zlomek
Anton Chudobin byl vždycky trochu jiný. Bláznivě namalovaná maska, ještě bláznivější rozhovory a chytání stylem „hlavně to nějak zastavit“. A právě tahle kombinace z něj udělala jednoho z nejoblíbenějších brankářů poslední dekády. Teď končí.
Po 14 sezonách v NHL a roce v ruských soutěžích oznámil devětatřicetiletý gólman konec kariéry. „Byl čas. Tohle rozhodnutí jsem cítil,“ vzkázal prostřednictvím Dallas Stars – klubu, se kterým je jeho kariéra nejvíce spjatá.
Když v roce 2020 dotáhl Stars až do finále Stanley Cupu, stal se fenoménem. V Dallasu tenkrát vypadl Ben Bishop, a tak do branky šel nenápadný borec z Kazachstánu, kterého většina znala jen jako věčného náhradníka. Chudobin se ale proměnil v playoff hrdinu, ve 25 zápasech držel skvělé statistiky a dotlačil tým až na hranici snu. Sice to skončilo porážkou s Tampou, ale Khudo si získal srdce celé ligy.
Jeho celková bilance v NHL? 260 zápasů, 114 výher, průměr 2,52 gólu na zápas, 91,6% úspěšnost zákroků a 11 čistých kont. V play-off přidal 27 startů a čísla měl ještě lepší.
Během kariéry prošel šesti týmy NHL – Minnesotou, Bostonem, Carolinou, Anaheimem, Dallasem a nakonec ještě krátce Chicagem. Poslední start v NHL si připsal v březnu 2023 za Blackhawks. Následující sezónu zakončil v ruské KHL v dresu Novosibirsku a na farmě v Krasnojarsku. A pak bylo jasno, konec.
Zažil i úspěchy na mezinárodní scéně. S ruskou reprezentací získal zlato na MS 2014, stříbro na juniorských šampionátech a zlatou medaili z mistrovství světa U18.
