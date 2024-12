Devils zesměšnili Šesťorkina, Rangers pod palbou kritiky. Zuří i expert

New Jersey Devils ukázali, jak se má hrát hokej. Pět gólů, dva z nich od nezastavitelného Jacka Hughese, a naprostá dominance v Madison Square Garden. Rangers? Nejen že nezvládají zápasy, ale teď už ani své vlastní emoce. A nejvíc to schytává hvězdný gólman Igor Šesťorkin.

Hughes během první třetiny vyrazil na branku Šesťorkina s jednou rukou na holi a pokusil se o trik, který podle bývalého hráče Rangers a současného analytika Stevea Valiquetta neměl na ledě co dělat. „Byla to snaha Šesťorkina ponížit,“ prohlásil Valiquette. Rangers však nejenže na Hughesovu drzost nezareagovali, ale celý tým se zdál být naprosto paralyzován. „V mé době by takové chování nikdo nenechal být,“ dodal Valiquette.

Hughes si z kritiky ale nic nedělal. „Vůbec netuším, co to má znamenat,“ odvětil suše, zatímco se sháněl po dalším gólu. Ačkoliv se Devils loni trápili proti Rangers, tento rok vypadá vše jinak. Hughes řádil, brankář Jacob Markstrom zastavil 39 ze 40 střel, a Šesťorkin, donedávna považovaný za neotřesitelnou oporu, skončil zahanbený.

„Musíme vyhrávat zápasy,“ prohlásil po debaklu kouč Rangers Peter Laviolette, jehož tým má za sebou šest proher z posledních sedmi utkání. Prezident a generální manažer Chris Drury teď stojí před nelehkým úkolem – zjistit, kdo má ještě chuť bojovat, a kdo se jen rezignovaně sklouzává.

Zápas totiž ukázal hlubší problémy. Rangers dostali už posedmé za sezonu pět a více gólů. Přestože měli pár světlých momentů, jako přesilovkový gól Chrise Kreidera, jejich hra byla chaotická a plná chyb. „Protiútoky a brzké góly nás zabíjejí,“ přiznal obránce Adam Fox.

Zápas odhalil nejen slabiny na ledě, ale i v mentalitě týmu. Devils, povzbuzeni loňskou nulovou bilancí proti Rangers, si na jejich domácím stadionu udělali malou párty. A Rangers? Ti se musí vzpamatovat, než sezóna sklouzne do úplného chaosu. Fanoušci Devils odcházeli s úsměvy. Fanoušci Rangers si museli klást otázku: Kam až může tým, který měl být jedním z favoritů, klesnout?

