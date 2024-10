Devils proti Ducks pořádně zabrali! Draisaitl řídil výhru Oilers

Tři vyrovnané zápasy a jedno dominantní vítězství. New Jersey se během pondělní noci vrátilo na vítěznou vlnu a porazilo Ducks jednoznačně 6:2. Co se ještě stalo?

Hlavní hvězdou noci se stal útočník Leon Draisaitl. Ten v den svých devětadvacátých narozenin řádil na ledě Detroitu a v prodloužení rozhodl o výhře Oilers. Celkem si v zápase připsal dva góly a jednu asistenci.

Anaheim se v New Jersey dokázal herně držet do začátku druhé třetiny, pak to začala být pro celek z Kalifornie pohroma. Devils se rozehráli, v prostřední části nasázeli čtyři branky a zásadně otočili vývoj utkání. Nakonec vyhráli 6:2 a po čtyřech prohrách v řadě se mohli konečně zaradovat.

Divoké utkání se hrálo i v Coloradu. Třetí třetina přinesla sedm branek a pokus o stíhací jízdu Senators, Avalanche ale nakonec zvládli vyhrát 5:4.

Detroit Red Wings - Edmonton Oilers

2:3pp. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)





Branky a nahrávky

4. Compher (Kane, Copp), 30. Copp (Petry, Kane) – 29. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 51. Bouchard (Draisaitl, Ekholm), 61. Draisaitl (Ekholm, McDavid).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 7



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (DET) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:18

Calvin Pickard (EDM) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:14



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) - 2+1

2. Andrew Copp (DET) - 1+1

3. Evan Bouchard (EDM) - 1+1

New Jersey Devils - Anaheim Ducks

6:2 (0:1, 4:0, 2:1)





Branky a nahrávky

22. J. Hughes (Meier, Mercer), 25. Noesen (Kovacevic, Siegenthaler), 38. Noesen (Bratt, Hamilton), 39. Cotter (Mercer, Siegenthaler), 42. Hischier (Hamilton), 60. Haula (Palát, Dillon) – 5. McGinn (Terry, R. Strome), 54. R. Strome (Fowler, C. Gauthier).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 26 | Přesilová hra: 1/1 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (NJD) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:24

James Reimer (ANA) – 28 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:53

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:47

Radko Gudas (ANA) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:37



Tři hvězdy utkání

1. Stefan Noesen (NJD) - 2+0

2. Jonas Siegenthaler (NJD) - 0+2

3. Dawson Mercer (NJD) - 0+2

Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens

3:4 (1:1, 0:3, 2:0)





Branky a nahrávky

18. Sanheim (Poehling, Hathaway), 58. Sanheim (Farabee, Deslauriers), 59. Konecny (Tippett, Sanheim) – 11. Suzuki (Dach, Struble), 25. Gallagher (Mailloux, Josh Anderson), 33. Caufield (Suzuki, Matheson), 37. J. Evans (Gallagher, Savard).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexej Kolosov (PHI) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:10

Cayden Primeau (MTL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Nick Suzuki (MTL) - 1+1

2. Travis Sanheim (PHI) - 2+1

3. Brendan Gallagher (MTL) - 1+1

Colorado Avalanche - Ottawa Senators

5:4 (1:0, 1:0, 3:4)





Branky a nahrávky

20. Kovalenko (Mittelstadt, MacKinnon), 40. Manson (Mittelstadt), 54. L. O'Connor (Mittelstadt, Girard), 56. Colton, 59. MacKinnon (Rantanen) – 50. B. Tkachuk (Kleven, Cousins), 52. Cousins (B. Tkachuk, Stützle), 57. Giroux (Batherson, Chabot), 60. Giroux (Norris, Sanderson).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Justus Annunen (COL) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:34

Anton Forsberg (OTT) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 53:08

Linus Ullmark (OTT) – 2 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 4:46



Česká a slovenská stopa

Ivan Ivan (COL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 8:34



Tři hvězdy utkání

1. Casey Mittelstadt (COL) – 0+3

2. Nikolaj Kovalenko (COL) – 1+0

3. Logan O'Connor (COL) – 1+0

