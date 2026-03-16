Devils nadělili Rangers šest branek, Hutson poprvé skóroval za Washington

19. března 5:47Radim Sochor
Na dnešním programu NHL bylo šest duelů. Nejvíce branek padlo nestandardně v Carolině, kde domácí Canes porazili Pens 6:5 po prodloužení. Jak dopadla ostatní utkání?
New Jersey podruhé v letošní sezóně porazilo New York Rangers výsledkem 6:3, tentokrát ale v Madison Square Garden. Domácí hokejisté doplatili na špatný vstup do utkání, když během úvodní části vystřelili na bránu jen dvakrát, zatímco Devils sedmnáctkrát. Devils měli na konci nejen dvojnásobek střelených gólů, ale také střel na branku.
Washington zaskočil favorizovanou Ottawu a zvítězil nad ní doma 4:1. Největší zásluhu na tom měl brankář Thompson, jenž si připsal 34 úspěšných zákroků a stal se zaslouženě první hvězdou zápasu.
Mluví se ale také o mladičkém Cole Hutsonovi, jenž si připsal první gól v dresu Capitals hned při svém debutu. Do tohoto mladíka vkládá Washington obrovské naděje.
New York Rangers - New Jersey Devils
3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Branky a nahrávky
16. Gavrikov (Lafrenière), 21. Zibanejad (Perreault), 50. Sheary (M. Robertson, J. Miller) – 17. Hischier (C. Brown, Bratt), 20. Gricjuk, 32. C. Brown (J. Hughes, Hischier), 47. Meier (Cotter), 54. J. Hughes (Nemec, C. Brown), 57. Bratt (Dillon, J. Hughes)
Statistika
Střely na bránu: 18 – 39 | Přesilová hra: 0/2 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 33 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:00
Jacob Markström (NJD) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:28
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 08:55
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:53
Tři hvězdy utkání
1. Connor Brown (NJD) 1+2
2. Nico Hischier (NJD) 1+1
3. Jack Hughes (NJD) 1+2
Carolina Hurricanes – Pittsburgh Penguins
6:5pp (1:0, 1:1, 3:4 – 1:0)
Branky a nahrávky
10. Martinook (Staal, Slavin), 37. Blake (Hall, Ehlers), 44. Hall (Blake, Stankoven), 53. Stankoven (Ehlers, Blake), 58. K. Miller (S. Walker, Ehlers), 65. S. Walker (Sebastian Aho, Jarvis) – 30. Crosby (Rakell, E. Karlsson), 41. E. Karlsson (Rakell, Malkin), 48. Rust, 55. E. Karlsson (Wotherspoon, Crosby), 56. Kindel (Mantha, Solovjov)
Statistika
Střely na bránu: 44 – 35 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 64:31
Stuart Skinner (PIT) – 38 zákroků, 6 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 64:31
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jackson Blake (CAR) 1+2
2. Nikolaj Ehlers (CAR) 0+3
3. Sean Walker (CAR) 1+1
Washington Capitals – Ottawa Senators
4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky
29. Ovečkin (Sandin), 39. Wilson (T. van Riemsdyk, Dubois), 59. Protas (McMichael), 60. Hutson – 58. Stützle (Giroux, Chabot)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 35 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00
Linus Ullmark (OTT) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 57:42
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:52
Tři hvězdy utkání
1. Logan Thompson (WSH) 34 zákroků
2. Tom Wilson (WSH) 1+0
3. Cole Hutson (WSH) 1+0
Colorado Avalanche – Dallas Stars
1:2sn (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky
19. C. Makar (Kadri, MacKinnon) – 27. J. Robertson (Bastian, Harley), rozh. náj. W. Johnston
Statistika
Střely na bránu: 34 – 18 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 65:00
Jake Oettinger (DAL) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 64:55
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:49
Tři hvězdy utkání
1. Jake Oettinger (DAL) 33 zákroků
2. Cale Makar (COL) 1+0
3. Scott Wedgewood (COL) 17 zákroků
Calgary Flames – St. Louis Blues
2:1sn (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky
3. Zary (R. Strome), rozh. náj. Farabee – 24. Holloway (Snuggerud, R. Thomas)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 26 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 10 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Devin Cooley (CGY) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 65:00
Joel Hofer (STL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:24
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:20
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:01
Tři hvězdy utkání
1. Devin Cooley (CGY) – 25 zákroků
2. Joel Hofer (STL) – 30 zákroků
3. Connor Zary (CGY) 1+0
Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers
2:3pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
40. C. Gauthier (Minťukov), 59. Leo Carlsson (Terry, C. Gauthier) – 3. Glendening (York, Hathaway), 28. Tippett (Sanheim), 63. Cates (Mičkov)
Statistika
Střely na bránu: 36 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 15 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 61:44
Daniel Vladař (PHI) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 62:08
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Noah Cates (PHI) 1+0
2. Leo Carlsson (ANA) 1+0
3. Cutter Gauthier (ANA) 1+1