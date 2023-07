Devils jsem si přál. I kvůli rodině, raduje se po podpisu Nosek

Hlásil, že by moc rád zůstal v Bostonu. To nakonec nedopadlo. A Tomáš Nosek musel hledat jinde. Čekal poměrně dlouho, až tento týden se dočkal. Plácnul si na smlouvě s New Jersey. A byl nadšený!

Jedním z důvodů byl potenciál týmu, o kterém mluvil nadšeně třeba Erik Haula. New Jersey by mělo v následujících letech patřit k favoritům, tým Devils vypadá opravdu slibně.

"Přemýšleli jsme o všech možnostech a došli jsme k závěru, že to nejlepší volba, a to hlavně kvůli našim dětem,“ řekl Nosek. "Kromě toho jsem samozřejmě chtěl do dobrého týmu a poté, co jsem dostal nabídku od Devils, byli do značné míry ihned na vrcholu mého seznamu. Jsem opravdu šťastný, že měli zájem."

Velkou roli hrál také legendární Patrik Eliáš. I díky němu vzniká v New Jersey česká kolonie. Kromě Noska v New Jersey působí také Ondřej Palát a Vítek Vaněček.

"Když jsem se rozhodoval, zavolal mi Patrik," svěřil se Nosek. "Pozitivně to ovlivnilo mé rozhodnutí. Řekl mi, jak je New Jersey skvělé, je to jeden z nejlepších českých hráčů, kteří kdy hráli v NHL. I to byla jedna z věcí, proč jsem se rozhodl pro New Jersey."

Noskova role? Zatím se to nedá moc predikovat. Dá se ale předpokládat, že Devils vsadí na jeho přednosti.

"Chci pomoci, jak jen to půjde," řekl Nosek. "Když to bude vhazování, tak vhazování, když to bude oslabení, tak oslabené, když to bude čistě defenzivní role, abych ubránil nejlepší lajnu soupeře, tak to můžu dělat taky. Myslím, že dokážu vyprodukovat i nějaké body. Chci pomoci týmu k vítězství."

"Je to skvělý tým," dodal český útočník. "Jsem nadšený, že jsem se k týmu mohl přidat. V mém věku, když člověk stárne, myslí jen na vítězství, chci vyhrávat. Proto jsem tady."

