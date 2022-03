Devět zápasů! Kanadské derby či návrat Toewse

Devět zápasů! Tolik jich nám dnes v noci nabídne ligový rozpis. K vidění bude hned několik zajímavých klání, Capitals se budou snažit přerušit nelichotivou sérii, Colorado bude oplácet a Toffoli bude hrát poprvé od trejdu proti Habs.

Nevídaná věc! Florida třikrát za sebou prohrála, navíc ve své domovské aréně, kde se pyšní svou obrovskou silou. Šest gólů dostala od Columbusu i Nashvillu, Edmonton se prosadil čtyřikrát. Příležitost k nápravě budou mít proti ideálnímu soupeři, Ottawa se i nadále trápí a výjezd začala prohrou s Blesky.

Ještě větší krizi zažívá Minnesota, která prohrála šest z posledních sedmi zápasů. Nyní zajíždí na led tragické Philadelphie.

Nevyzpytatelný zápas nás čeká v Tampě, kam přijedou Tučňáci. Ti se otřepali po ostudné prohře s Devils 1:6 a mají dvě výhry za sebou, kdy například Rangers nepovolili ani gól. To Lightning se svými pěti výhrami v řadě mocně dotahují čelo Východní konference.

Na tom stále sedí Carolina, která v noci zavítá do Washingtonu. Ten je v otřesném rozpoložení, doma prohrál šestkrát za sebou! Ničemu nepomáhá ani nervózní atmosféra kolem ruských hráčů v čele s Alexem Ovečkinem.

Souboj nevýrazných. Islanders i Canucks se plácají v průměru a oba mají v podstatě po sezoně. Hosté z Vancouveru vykazovali slušnou formu, naposled je však New Jersey spláchlo sedmi góly.

Chicago doma přivítá Edmonton a bude to hlavně o návratu dvou marodů. Hosté stále zuby nehty bojují o play off a ukazuje se, že Jaye Woodcrofta čeká ještě spousta práce. Chicago se s novým GM chystá do přestavby, těšit ho však může návrat kapitána Toewse a šikovného centra Tylera Johnsona.

V dalším zápase se Colorado bude snažit oplatit Arizoně poslední porážku, díky které outsider utnul famózní domácí sérii nejlepšího mužstva NHL. Tentokrát se bude hrát v poušti, role favorita však zůstává Avs.

Bude to poprvé, co se Tyler Toffoli po výměně postaví proti bývalým spoluhráčům. Jeho Calgary nastartovalo novou sérii výher, když ve dvou zápasech proti Wild vstřelilo dvanáct branek. To Canadiens se oklepávají z osmigólové nálože ve Winnipegu.

Posledním zápasem na programu je střet těžkých vah Vegas a Bostonu. Hosté nedokázali navázat na kanonádu v Los Angeles a z Anaheimu odjeli z prázdnou. Domácí nejsou v nejlepším rozpoložení, za posledních jednadvacet dní dokázali pouze dvakrát porazit Sharks.

Kompletní program:

01:00 Florida Panthers - Ottawa Senators

01:00 Philadelphia Flyers - Minnesota Wild

01:00 Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins

01:00 Washington Capitals - Carolina Hurricanes

01:30 New York Islanders - Vancouver Canucks

02:30 Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers

03:00 Arizona Coyotes - Colorado Avalanche

03:00 Calgary Flames - Montreal Canadiens

03:00 Vegas Golden Knights - Boston Bruins

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+