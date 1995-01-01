Devátá stovka. Ovečkin zpomalil, ale góly dává pořád

6. listopadu 10:31Jiří Lacina
Byla to jen otázka času. Pokud Alexandru Ovečkinovi scházely do devíti stovek po minulé sezóně tři zásahy, nikdo nepochyboval, že se jubilejní trefy dočkáme. Nakonec to ale trvalo. Washington po skvělé loňské sezóně přešlapuje mezi výhrami a porážkami a jeho kapitán stagnuje.
Ruský kanonýr, který i po dosažení rekordní trefy pobíhal mezi novináři a hosty v kabině s plechovkou piva v ruce, bojuje s nadváhou. V létě opět prolétly éterem fotky s Ovečkinovou figurou. Pod jednou z nich, kdy ho někdo zvěčnil při nákupu v obchoďáku v těsném tričku, do kterého se tisklo objemné břicho, kdosi trefně poznamenal: „O pokračování v NHL je rozhodnuto.“
Ovečkinovi je čtyřicet, po této sezóně mu končí smlouva a jak sám mockrát přiznal před začátkem přípravy, zjevně čím dál hůř bojuje s nutností hodit se před sezónou „do kupy“.
Střelu každopádně pořád má. Dvakrát letos pálil ihned po vhazování a trefit „zařízení“ stále umí. Jubilejní rána přišla po dorážce do odkryté klece. Ovečkin si předtím napadáním sám vybojoval puk a akci de facto založil.
Byla z toho 900. trefa v NHL.
„Je to ohromné číslo. Nikdo v historii NHL to nedokázal. Být první je mimořádný okamžik. Takže ano, je fajn to mít za sebou. A bylo hezké dosáhnout toho doma, takže kamarádi a rodina mohli být u toho. Úžasné,“ hodnotil ruský kanonýr.
Na 900 zásahů potřeboval Ovečkin 1504 utkání. Je to jeho nejpomalejší „stovka“ (viz tabulka níže), na druhou stranu ne zas o tolik pomalejší než ty předtím. „Bude nám trvat roky, než skutečně doceníme, co posledních pár let předváděl,“ dodal trenér Spencer Carbery.
Pokud mu někdo věří, je to TJ. Oshie. „Před pěti, šesti lety se zdálo být šílené o rekordu jen přemýšlet. Ale když se mě někdo ptal, jestli to Ovie může dokázat, říkal jsem vždycky: ‚Pravděpodobně ano.‘“
„I přes pomalý začátek, jestliže se mě někdo zeptá, zda dá letos třicet gólů, odpovídám: ‚Zaručeně.‘,“ říká hokejista, který vedle Ovečkina strávil devět let.
Výčet jubilejních branek následuje:
Gól č. 100: 12. října 2007 (zápas 167), první stovka: 167 utkání
Gól č. 200: 5. února 2009 (zápas 296), druhá stovka: 129
Gól č. 300: 5. dubna 2011 (zápas 473), třetí stovka: 177
Gól č. 400: 20. prosince 2013 (zápas 634), čtvrtá stovka: 161
Gól č. 500: 10. ledna 2016 (zápas 801), pátá stovka: 167
Gól č. 600: 12. března 2018 (zápas 990), šestá stovka: 189
Gól č. 700: 22. února 2020 (zápas 1 144), sedmá stovka: 154
Gól č. 800: 13. prosince 2022 (zápas 1 305), osmá stovka: 161
Gól č. 900: 5. listopadu 2025 (zápas 1 504), devátá stovka: 199
