Detroit slaví čtvrtou výhru v řadě! Washington výrazně přehrál Minnesotu

18. října 6:10
Hokejisté Detroitu po neúspěšném vstupu do sezóny najeli na vítěznou vlnu a uspěli ve čtvrtém utkání v řadě, tentokrát porazili po prodloužení Tampu. Velké vítězství si v noci připsal Washington, který doma převálcoval Minnesotu.
Detroit zažívá příjemný vstup do sezóny, kdy sice prohrál v úvodním zápase s Montrealem, poté ale dokázal dvakrát porazit Toronto, poté si poradil s Floridou a během dnešní noci svedl úspěšnou bitvu s Tampou. Red Wings byli kromě závěrečné třetiny lepším týmem na ledě a nakonec vyhráli 2:1 po prodloužení, kdy dokázal svoji šanci využít Dylan Larkin. První gól v NHL si připsal talentovaný obránce Axel Sandin-Pellikka.
Washington na svém ledě přivítal Minnesotu a podal mimořádně výborný výkon, kdy svého soupeře výrazně přehrál a dokráčel k vysoké výhře 5:1. První gól v sezóně vstřelil Alexandr Ovečkin, zatímco Dylan Strome si připsal hned čtyři kanadské body za dva góly a dvě asistence.
Závěrečný duel dnešního programu patřil Utahu, který si v domácím prostředí poradil se San Jose. Sharks úvodních čtyřicet minut drželi se svým soupeřem krok, nakonec ale Mamuti vyhráli v poklidu 6:3. Karej Vejmelka si na své konto připsal další vychytané vítězství.
Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning
2:1pp. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
14. Sandin-Pellikka (Larkin, Appleton), 64. Larkin (Compher) – 57. Moser (Hedman, C. Geekie).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 63:36
Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 63:36
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:44
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Larkin (DET) – 1+1
2. John Gibson (DET) – 31 zákroků
3. Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků
Washington Capitals - Minnesota Wild
5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky
18. D. Strome (Ovečkin, Fehérváry), 38. Protas (Wilson, Sandin), 42. Ovečkin (D. Strome), 52. D. Strome (Beauvillier, Fehérváry), 59. Wilson (Carlson, D. Strome) – 37. M. Johansson (Boldy, J. Middleton).
Statistika
Střely na bránu: 45 – 15 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:51
Filip Gustavsson (MIN) – 40 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:53
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+2, +2 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:38
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Strome (WSH) - 2+2
2. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+1
3. Martin Fehérváry (WSH) - 0+2
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks
2:3sn. (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
13. Donato (Burakovsky, Levšunov), 20. Bertuzzi (Rinzel) – 27. DeBrusk (Garland, Q. Hughes), 34. Sasson (Hronek, L. Karlsson), rozh. náj. Boeser.
Statistika
Střely na bránu: 33 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/6 | Trestné minuty: 14 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 65:00
Kevin Lankinen (VAN) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:31
Filip Chytil (VAN) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:40
Tři hvězdy utkání
1. Tyler Bertuzzi (CHI) – 1+0
2. Kevin Lankinen (VAN) – 31 zákroků
3. Brock Boeser (VAN) – 0+0
Utah Mammoth - San Jose Sharks
6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Branky a nahrávky
10. Schmaltz (L. Cooley, Keller), 14. Schmaltz (Keller), 37. O'Brien (B. Tanev, Cole), 41. Schmaltz (Keller), 44. Carcone (Crouse), 52. Keller (Schmaltz, Hayton) – 26. Toffoli (Orlov, W. Smith), 28. J. Skinner (Celebrini, Desharnais), 57. Celebrini (J. Skinner, Wennberg).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 2/3 | Trestné minuty: 18 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:55
Jaroslav Askarov (SJS) – 28 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:55
Tři hvězdy utkání
1. Nick Schmaltz (UTA) - 3+1
2. Clayton Keller (UTA) - 1+3
3. Liam O'Brien (UTA) - 1+0
