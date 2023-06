Detroit s podepisováním hráčů nepospíchá. Dojde na michiganský exodus?

Vypadá to, že řada hráčů Detroitu si bude v létě hledat nové angažmá. Podle serveru Detroit Hockey Now, který se specializuje právě na Red Wings, respektive jejich zdroje z NHL, neprobíhají mezi vedením týmu a nechráněnými volnými hráči aktuálně žádná jednání.

Steve Yzerman se snaží z Detroitu opět vybudovat tým, který bude slavit velké úspěchy. Přestavba, která započala před několika lety, však stále není zdaleka u konce. Nejlepším důkazem byla uzávěrka přestupů, během které organizaci opustili Tyler Bertuzzi, Filip Hronek, Oskar Sundqvist a Jakub Vrána.

A vlastně o tom svědčí i aktuální dění, i když možná by se dalo spíš nespisovně říct nedění. Podle zdroje webu Detroit Hockey Now totiž vedení týmu momentálně nejedná s žádným ze sedmi nechráněných volných hráčů. Důvod je přitom prostý - bude draft, v němž Red Wings budou volit hned pětkrát v prvních dvou kolech, a otevře se trh s volnými hráči.

Yzermanovou prioritou je podepsat nové smlouvy s chráněnými volnými hráči, případně je výhodně vyměnit, a zaměřit se na volbu nových prospektů a lov zajímavých jmen na trhu. Vše přitom nasvědčuje tomu, že se moc nechráněných volných hráčů z vlastních řad nepodepíše. Možná dokonce žádný.

Yzerman doposud vyjádřil zájem o další spolupráci se dvěma hokejisty, konkrétně s Piusem Suterem a Alexem Chiassonem. Oba však nabídky odmítli, protože se neshodovaly s jejich představami.

Sedmadvacetiletý Suter hraje za Red Wings od sezony 2021/22 a je spíš dříčem než produktivní hvězdou. Je to chytrý defenzivní útočník, který se hodí do oslabení. Podle vedení Detroitu ale zároveň není hokejistou, proti kterému by bylo příliš obtížné hrát. A tak přišla nabídka pouze jednoleté smlouvy, což se Suterovi nelíbilo. Chce víceletý kontrakt a je připraven vyzkoušet trh s volnými hráči.

U dvaatřicetiletého Alexe Chiassona je situace podobná, avšak přeci jen odlišná. Do sezony vstoupil v AHL, když podepsal smlouvu s Grand Rapids, tedy farmou Detroitu. Red Wings si nakonec všimli jeho kvalit a sami s ním podepsali smlouvu na začátku března. Zkušený forvard rozhodně nezklamal, ve 20 zápasech dal šest branek a přidal tři asistence.

Že by si tím bývalý hráč Dallasu, Ottawy, Calgary, Washingtonu, Edmontonu a Vancouveru vysloužil nějaký pěkný kontrakt? Kdepak. Yzerman mu nabídl jednoletou dvoucestnou smlouvu, takže by nejspíš pendloval mezi hlavním týmem a farmou. Hokejista se schopností skvěle číst hru a perfektně clonit při přesilovkách brankáři, se rozhodl s díky odmítnout. Pokud Detroit nenabídne nic lepšího, zkusí znovu trh s volnými hráči, na kterém přitom loni neuspěl (a proto nakonec přijal nabídku Grand Rapids).

Co se ostatních nechráněných volných hráčů týče, ti dokonce doposud nedostali od vedení organizace žádné nabídky. Dokonce podle zdroje z NHL neprobíhají ani žádná jednání. U obránce Marka Pysyka se není čemu divit, celou minulou sezonu promarodil a jeho návrat je obestřen mnoha otazníky. Nový kontrakt v Detroitu ale nejspíš neobdrží ani brankář Magnus Hellberg, obránci Jordan Oesterle s Robertem Haggem a útočník Adam Erne.

Pokud se nic nezmění, čeká michiganskou organizaci pořádný exodus, jelikož by odešlo hned sedm hráčů hlavního týmu.

Na druhou stranu, Yzerman je vynikající stratég a moc dobře ví, co dělá. Chce přestavbu dotáhnout do zdárného konce a už kvůli tomu obětoval i pár platných hráčů. V létě chce přebudovat soupisku pro novou sezonu, která konečně po sedmi suchých letech projde do play-off. Ostatně, má k tomu luxusní zdroje - přes třicet milionů dolarů pod platovým stropem.

Share on Google+