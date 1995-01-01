NHL.cz na Facebooku

Detroit? Kdepak, Dallas! Myers měl osud ve svých rukách jako Panarin, i tak Vancouver slaví

5. března 16:00

Tomáš Zatloukal

Byl pro Canucks zbytečným luxusem, hráčem, kterého v současné situaci vůbec nepotřebovali. Na Západě jsou poslední, bez ambic v této sezoně. A byť má Tyler Myers ve smlouvě klauzuli o tom, že nemůže být bez svého souhlasu poslán na farmu, stejně tak ani vytrejdován, bere za něj generální manažer Patrik Allvin hodnotnou volbu ve druhém kole draftu roku 2027.

Myers si mohl diktovat. Podobně jako Artěmij Panarin krátce před olympiádou.

Bez svého souhlasu by se nehnul nikam.

Kolem kroužili detroitští Red Wings. Ale jemu se více zamlouval zájem ze strany Hvězd, vždyť v Texasu má rodinu, pochází z tamní metropole. Zkrátka pro něj Stars byli první volbou.

A tak se také stalo, dvoumetrový čahoun s více než tisícovkou startů v NHL posílí pravou stranu defenzívy jednoho z horkých adeptů na zisk Stanley Cupu. V aktuálním ročníku hrává přes 20 minut za večer, je na osmi bodech.

Přídá se k mančaftu, co vyhrál deset posledních zápasů. „Mají skvělý kádr, jsem nadšený, že jsem se k nim mohl přidat,“ povídá zkušený zadák.

Dallaský GM Jim Nill je také spokojený, adresoval tu nejpalčivější bolístku současného týmu. Za Mirem Heiskanenem zela díra. „A Tyler nám okamžitě pomůže, dodá nám napravo možnosti.“

Otázkou je, zda dostatečné. Zaznívají hlasy, že není všelékem. Na to prý podle The Score hraje příliš kostrbatě s kotoučem a příliš často sedí na trestné.

Na druhou stranu Nill ho neoznačuje za spasitele, jeho příchod je bez diskuzí zkvalitněním obrany a navíc neznamená stopku v dalším posilování. Proč? Z platového stropu Myers ukrojí jen 1,5 milionů dolarů.

Druhou půlku si ponechává Allvin, který to vzal jako daň za zmíněný poměrně cenný draftový výběr, ke kterému navíc dostal navrch ještě volbu ve čtvrté rundě v roce 2029.

Vícero zámořských webů dává holohlavému Švédovi za trejd dává jedničku či jedna mínus, Nill je hodnocený jen mírně hůře.

Tohle je, hezky česky řečeno, win-win situace.

