Detroit je stále bez Bertuzziho. Nahradí ho ten druhý Svečnikov?

Když Tyler Bertuzzi odcházel ve třetí třetině zápasu proti Panthers do kabiny, Detroit doufal, že nepůjde o nic vážného a že za pár dní bude zpátky. Tehdy se psal 30. leden. Od té doby však Bertuzzi nebyl ani jednou na tréninku. A nevypadá to, že by se na tom v dohledné době mělo něco měnit. Nahradí ho “ten druhý Svečnikov“?

„Trvá to mnohem déle, než jsme čekali,“ řekl trenér Red Wings Jeff Blashill. „To se ale prostě někdy stane, když jste zranění. Nezbývá nám, než počkat, až bude plně připraven trénovat a hrát. Řekl bych, že se blíží jeho návrat, ale přesné datum vám opravdu nedokážu říct.“

Bertuzzi už párkrát na ledě byl, nicméně bruslil jenom s ostatními zraněnými spoluhráči. Nikdo pořádně neví, co za zranění kanadského útočníka trápí. Ví se však, že nejde o otřes mozku.

„U každého zranění se bojíte, jaké budou dlouhodobé následky. Platí to i v tomto případě,“ neprozradil nic bližšího Blashill. „Snad se dá stoprocentně do kupy a nebude ho to v budoucnu nijak omezovat.“

Bertuzzi je pro Detroit nesmírně důležitým hráčem. Patří k nejlepším útočníkům Red Wings a hlavně splňuje něco, co je někdy problémem. Je totiž nesmírně konzistentní. Navzdory tomu, že zmeškal už 16 zápasů, tak je stále třetím nejlepším střelcem Detroitu s pěti góly. Spoustu času obvykle tráví nejen na přesilovce, ale i v oslabení.

„Je jedním z našich nejlepších hráčů dopředu, takže nám samozřejmě chybí,“ pokračoval Blashill. „V posledních letech patří k našim klíčovým hráčům. To, že je dobrý, mi bylo jasné ještě na farmě, kde jsem ho trénoval.“

Možným záskokem za Bertuzziho by mohl být dlouho opomíjený Jevgenij Svečnikov. Nejde jen o shodu jmen, hvězda Caroliny je jeho mladším bratrem.

Bylo to minulý týden, kdy se konečně jejich rodině splnil dávný sen. Oba bráchové si proti sobě zahráli v NHL. „Říkal jsem taťkovi, že jsme na tohle čekali dvacet let,“ usmíval se Jevgenij.

Svečnikovovi se dlouhodobě nedaří v NHL udržet, ovšem letos to vypadá na průlomový ročník. Ve čtyřech odehraných zápasech zaujal solidními výkony a hlavně bilancí 2+2.

„Bylo super vidět, že dal pár gólů a pomohl týmu,“ pochvaloval si jeho výkon kapitán Dylan Larkin. „S pukem na hokejce je vždycky nebezpečným hráčem. Mám za něj radost.“

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+