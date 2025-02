Destinace číslo jedna? Dallas! Jones chce ke Hvězdám, může zastoupit finského supermana

Ad astra. To není pouze sci-fi s Bradem Pittem v hlavní roli, ale také preferovaná cílová destinace pro Setha Jonese, elitního beka chicagských Blackhawks. Jestli se přesunu k jednomu z favoritů Západní konference dočká, bude to dokonalé zhmotnění známého latinského přísloví (a oficiálního motta RAF, britského královského letectva). Per ardua ad ardua. Přes překážky ke hvězdám. Ano, těmi obstrukcemi je myšleno roky trvající trápení ve Windy City.

Černí jestřábi?

Ani draftování Connora Bedarda a podpisy hvězdných veteránů zatím nestačily k otočení kormidlem správným směrem. K návratu úspěšných časů, ba dokonce zlaté éry (mezi lety 2010 až 2015 brali třikrát Stanley Cup).

Taylor Hall už je fuč, Nick Foligno platí hlavně za mentora a "kapitána na dobu určitou", Bedard čelí od náročných expertů kritice. Za méně bodů, než by optimisté čekali, za časté pády, za příliš pozvolný herní progres.

Poslední bod se týká celého týmu. Jako by zamrzl, neposouval se. A Jonese to štve.

"Jsme přesně tím samým mančaftem, jakým jsme byli v prvním zápase sezony. Nic jsme se nenaučili, nezlepšili jsme se a je to znát. A pro mě osobně už to jsou čtyři roky na dně NHL," rozpovídal se.

Bude se stěhovat? Ta šance je reálná.

Svou nespokojenost dává najevo opakovaně a navíc už pár dní zpátky jsme na NHL.cz reportovali, že započaly dialogy mezi jeho agentem Patem Brissonem a chicagským GM Kylem Davidsonem.

„Chci ve své kariéře dostat šanci vítězit. Vím, že můj plat není jednoduché přesunout, a to teď řešíme,“ komentoval to sám Jones.

Pokud by Davidson souhlasil s tím, že si ponechá polovinu Jonesovy gáže (9,5 milionu dolarů), byl by vytěžovaný zadák pro Dallas dosažitelným artiklem. A pokud by se zapojila ještě třetí strana, tak by to bylo teprve jednoduché.

Otázkou ale je, zda Davidson uzná, že se přestavba nedaří podle planu a že Jonese u Blackhawks nemůže držet na sílu, více měně proti jeho vůli.

Obzvlášť když se syn bývalého basketbalového profíka Popeye tradičnímu klubu upisoval za zcela jiných vyhlídek. Černí jestřábi měli letět strmě vzhůru, místo toho hnízdí v ligovém suterénu.

Jones má klauzuli o nevyměnitelnosti, sám rozhodne, koho posílí. Ale umožní mu Davidson odchod? To je ta klíčová otázka.

Hvězdy by nejspíš těžko byly proti. Do konce základní části patrně už nenastoupí Miro Heiskanen, hvězdný Fin, co vyniká na obou koncích hřiště, má být ready až na play-off.

Jones by ho mohl nyní zastoupit, či spíše pro sebe uzmout spoustu minut, které je při Heiskanenově absenci potřeba přerozdělovat, a posléze by mu připadla role ve druhém defenzivního páru.

Také si ho umíte představit vedle Thomase Harleyho?

Ač Jones přímo o trejd nepožádal, z jeho slov o tom, že Davidson s Brissonem situaci řeší, je jeho touha odejít doslova hmatatelná. Ideálně by chtěl domů, do rodného státu. Ano, právě do Texasu.

Stars by posílil hráč podepsaný na dalších pět sezon, který je autorem 27 bodů v této sezoně (stihl odehrát kvůli zdravotním trablům jen 41 mačů).

Byl by to od GM Jima Nilla kurážný krok, nicméně složil kádr, od kterého se očekává, že v nejbližších letech bude dál hrát o nejvyšší mety, navíc platový strop bude výrazně stoupat.

Okolnosti jsou příznivé, hvězdy dallaskému klubu přejí.

Heiskanen je zásluhou své smlouvy pro mančaft mimořádně užitečný i mimo led, i díky němu mají Stars k dispozici 4,6 milionu dolarů na posily. Odemyká dveře k Jonesově zisku.

Otevře jen Davidson dokořán?

